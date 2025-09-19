La cola del maestro, el oficial de policía fue expulsado de Sman 1 Sinjai y su padre fue examinado por ProPam

SinjaiVIVA – El caso de la paliza de un maestro por un estudiante en SMA Negeri 1 Sinjai, Sur Sulawesi, tiene una larga cola.

Sr. (17), un estudiante conocido por el niño de los miembros Satlantas La Policía Regional de Sinjai, se retiró oficialmente de la escuela después de presuntamente golpear al director adjunto, Mauluddin.

Este incidente también arrastró al padre de MR, Aiptu Rajamuddin, quien ahora está experimentando un examen en la División Profesional y de Seguridad (Propam).

Aiptu Rajamuddin fue arrastrado en este caso debido a la supuesta omisión cuando su hijo golpeó a Mauluddin en la escuela.

El director de Sman 1 Sinjai, Muh Suardi, lamentó la actitud de Aiptu Rajamuddin, quien se consideró que no evitará a su hijo durante la paliza.

«De lo que nos arrepentimos, su padre, dejamos que su hijo venciera al Sr. Mauluddin. Aunque la tarea de la policía de proteger y proteger», dijo Suardi, citada de TVONENEWS Viernes 19 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Rajamuddin negó la acusación. Afirmó estar en la sala de BK en el momento del incidente y se había levantado para romper. De hecho, afirmó haber reprendido a su hijo y le pidió que se disculpara con la escuela y el maestro interesado.

«Estoy enojado y ordeno disculparme con el maestro. También me disculpo con la escuela y la comunidad por las acciones de mi hijo», dijo.

El jefe de la policía de Sinjai, Iptu Rahmat Kurniansyah, se aseguró de que el examen se llevaría a cabo de manera transparente. Si se demuestra que es omisión, Rajamuddin se procesará de acuerdo con las reglas. «Si se encuentra una violación u omisión, definitivamente se procesará», dijo.

La cronología golpeó al subdirector

A partir de la declaración de MR, la acción de paliza comenzó cuando fue castigado por saltarse la escuela el lunes 15 de septiembre de 2025. En ese momento, Wakasek Mauluddin tomó la bolsa de MR de la clase y la mantuvo.

Alrededor de las 3:00 pm, el Sr. contactó a su maestro a través de WhatsApp para tomar la bolsa. Estaba decepcionado porque le dijeron que su maestro había regresado, a pesar de que vio que el director todavía estaba en la escuela.

La ira de Mr alcanzó su punto máximo cuando su bolso fue devuelto en una condición dañada. También afirmó estar molesto porque anteriormente había sido sentenciado a pararse frente a la puerta de la escuela durante 40 minutos. «Estoy emocional porque mi bolso estaba dañado y fue sentenciado a pararse mucho frente a la puerta», dijo.

Expulsado de Sman 1 Sinjai

Como resultado de sus acciones, el Sr. Finalmente es eliminado o Abandonar (Hacer) de Sman 1 Sinjai. La decisión se tomó después de la reunión del Consejo de Maestros el jueves 18 de septiembre de 2025.

«Después de ese incidente, nos reunimos inmediatamente en el consejo de maestros, por lo que se decidió que ningún maestro aceptó a este niño. Por lo tanto, se emitió el mismo día», explicó el jefe de Sman 1 Sinjai, Suardi.

Sin embargo, la escuela aún abre la posibilidad de que el Sr. continúe con su educación en otro lugar. Suardi enfatizó que daría un certificado de mudanza si hubiera una escuela que estuviera dispuesta a aceptar al estudiante.

«Si hay escuelas que quieran aceptarlo, haremos una carta de transferencia, porque el niño tiene derecho a obtener educación», agregó.