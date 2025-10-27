La coherencia de Jasa Raharja en la aplicación de los principios ESG obtiene reconocimiento nacional

Jacarta – Consistencia Servicios Raharja en la implementación de los principios de sostenibilidad ha recibido nuevamente el reconocimiento nacional. Recientemente, compañía ganó dos premios en la Conferencia de Indonesia RSE–ODS–ASG VIII 2025 organizado por Revista Económica.

Lea también: Cuadros de la ISP se convierten en oradores en Shanghai y transmiten ideas sobre el desarrollo urbano



Los dos premios son Campeón General – Premio Titanium en la categoría de Premios Institucionales y Mejor Director de Compromiso para CSR-SDG-ESG 2025, que fue otorgado a Harwan Muldidarmawan, Director de Cumplimiento y Gestión de Riesgos de Jasa Raharja, en la categoría de premio individual.

Este premio enfatiza el papel de Jasa Raharja como empresa empresarial que no solo se centra en el desempeño financiero, sino que también está fuertemente comprometida con la integración de principios. Ambiental, Social y Gobernanza (ESG) en todos los aspectos de las operaciones y el gobierno corporativo.

Lea también: MIND ID gana el premio ESG 2025, considerado superior en eficiencia energética



«Este logro es el resultado del arduo trabajo y la sinergia de toda la gente de Jasa Raharja en la implementación de los principios de sostenibilidad en su conjunto, empezando por los aspectos ambientesocial, al gobierno corporativo. «Estamos comprometidos a seguir mejorando el rendimiento ESG para poder ofrecer un impacto positivo sostenible», afirmó Harwan Muldidarmawan, director de Cumplimiento y Gestión de Riesgos de Jasa Raharja, al recibir el premio.

Lea también: Así es como los jóvenes líderes conscientes del clima luchan contra las políticas de turismo tóxico



Plt. La directora principal de PT Jasa Raharja, Dewi Ariyani, que también supervisa el sector de Servicios y TJSL, expresó su agradecimiento por el premio.

«La implementación de RSE, ODS y ESG no es solo una obligación, sino una brújula moral para gestionar un negocio sostenible. Estamos comprometidos a garantizar que cada política, decisión y actividad de la empresa siempre apoye la transparencia, la justicia y la sostenibilidad», afirmó Dewi Ariyani.

Integración Principios ESG en las operaciones de la empresa

Como empresa que opera en el sector de la seguridad social, Jasa Raharja no sólo se centra en el rendimiento financiero, sino también en la creación de valor social y medioambiental. Se han llevado a cabo una serie de iniciativas concretas para fortalecer la implementación de ESG de forma estructurada en diversas líneas de la compañía.

Desde una perspectiva ambiental (ambiental), Jasa Raharja mide y reduce activamente su huella de carbono mediante la preparación de una hoja de ruta ESG, la instalación de paneles solares en varias oficinas y el uso de coches eléctricos como vehículos operativos de la empresa.

Este paso forma parte del compromiso de la compañía con la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de carbono. Mientras tanto en el aspecto social (social), Jasa Raharja lleva a cabo constantemente varios programas de responsabilidad social y ambiental (TJSL), como el programa BUMN Free Homecoming, conducción segura y educación sobre seguridad vial que llega a comunidades de varias regiones.