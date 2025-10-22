La cocina de nutrición de Deli Serdang prepara comida saludable para miles de estudiantes, una esperanza para superar el retraso del crecimiento

Jacarta – Deli Serdang Regency, en el norte de Sumatra, es una de las zonas que todavía enfrenta desafíos en materia de nutrición y salud infantil. En medio de un intento de suprimir los números retraso del crecimiento que es bastante alto, varios partidos están empezando a prestar atención a proporcionar alimentos sanos y nutritivos.

Uno de los pasos que se dan es a través de la existencia. cocina nutricional comunidad o la Unidad de Cumplimiento de Servicios de Nutrición (SPPG) que opera en el área.

El Secretario General del DPP ARUN (Defensoría del Pueblo del Archipiélago) Bungas T. Fernando Duling destacó la importancia del papel cocina SPPG en proporcionar alimentos limpios, saludables y nutritivos para el futuro de Indonesia.

Esto se transmitió cuando visitó la cocina SPPG propiedad de Yudi Ramadan, presidente de la Fundación Binar Bersama Hirasma, en Kota Datar Village, distrito de Hamparan Perak, Deli Serdang Regency.

Durante esta visita, Bungas, quien también se desempeña como Comisionado de KAI Logistics, dijo que quería ver de primera mano el proceso de procesamiento de alimentos nutritivos en la cocina. Repasó las etapas de cocción, manejo de empaque y distribución de alimentos a los beneficiarios del programa Alimentos Nutritivos (MBG) distribuidos en 11 escuelas con un total de 2,184 estudiantes beneficiarios.

Bungas T. Fernando Duling, quien también se desempeña como presidente de la Fundación Surya Jaga Pangan Nusantara, expresó su compromiso de fomentar la formación de la Alianza de Fundaciones Nacionales.

«Esta fundación se centrará en apoyar los programas prioritarios del presidente Prabowo Subianto, especialmente en las áreas de mejora de la nutrición y la seguridad alimentaria nacional, en el espíritu del artículo 33 de la Constitución de 1945», dijo Bungas, citado en un comunicado de prensa, el miércoles 22 de octubre de 2025.

También destacó los datos que muestran que el distrito de Hamparan Perak es una de las zonas con una tasa de retraso del crecimiento bastante alta en la provincia de Sumatra del Norte. Según él, una cocina nutricional como SPPG podría ser un verdadero paso para mejorar esta enfermedad.

«En base a estas condiciones, espero que la Fundación Binar Bersama Hirasma pueda comprometerse consistentemente a implementar el programa MBG en esta región con la esperanza de mejorar las condiciones nutricionales de los niños de manera gradual y sostenible», dijo.

Bungas añadió que los esfuerzos para mejorar la nutrición no se pueden hacer solos, sino que requieren la colaboración de varias partes, incluidos el gobierno, las fundaciones y la comunidad.