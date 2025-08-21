La coalición liderada por Estados Unidos captura miembro senior del Estado Islámico en Siria







Una coalición liderada por Estados Unidos capturó a un miembro de alto nivel de la Estado Islámico Grupo en el noroeste de Siria el miércoles, informaron los medios estatales y un monitor de guerra. No estaba claro de inmediato si el hombre es el líder supremo. Abu Hafs al-Qurayshi, un ciudadano iraquí y es comandante, fue detenido durante una operación previa al amanecer que incluía tropas de aterrizaje de helicópteros en la ciudad de Atmeh, cerca de la frontera turca. Otro ciudadano iraquí fue asesinado, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña.

El ejército de los Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios. El observatorio dijo que el hombre capturado tenía una mujer de habla francesa con él, y no estaba claro de inmediato si la fuerza estadounidense la tomó o por las fuerzas de seguridad sirias que luego acordonaron el área. Hace dos años, se anuncia que un hombre llamado Abu Hafs al-Hashemi al-Qurayshi fue nombrado como su nuevo líder después de que las autoridades turcas mataron a su predecesor.

El miércoles, Sirian State TV citó el miércoles a un funcionario de seguridad no identificado diciendo que el hombre iraquí dirigido a la operación se conoce como Ali, y agregó que su nombre real es Salah Noman. Dijo que Noman estaba viviendo en un apartamento con su esposa, hijo y madre. Dijo que fue asesinado en la redada.

No hubo una aclaración inmediata para la diferencia en los nombres informados por los medios estatales y el monitor de guerra. El jefe de contra-terrorismo de la ONU, Vladimir Voronkov, dijo el miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU que, si bien múltiples líderes del Estado Islámico han perecido en los últimos años, «el grupo ha logrado retener su capacidad operativa».

`No hay indicios de que el asesinato de su líder adjunto a cargo de la planificación operativa, que resultó de operaciones antiterroristas en Irak En marzo, será diferente «, dijo, citando a los países no identificados diciendo que el grupo extremista puede recuperarse de tal pérdida dentro de los seis meses.

La embajadora interina de los Estados Unidos, Dorothy Shea, no mencionó el arresto del miércoles, pero dijo que la administración Trump ha intensificado las operaciones antiterroristas a nivel mundial, incluida la orientación del IS, también conocida como ISIL, y el liderazgo, infraestructura y redes financieras de Al-Qaida.

Está roto de Al-Qaida Hace más de una década y atrajo a partidarios de todo el mundo después de que declaró un llamado califato en 2014 en grandes partes de Siria e Irak. A pesar de su derrota en Irak en 2017 y en Siria dos años después, los militantes aún llevan a cabo ataques mortales en ambos países y en otros lugares.

Al-Qurayshi no es el nombre real de los líderes de IS, pero proviene de Quraish, el nombre de la tribu al que pertenecía el profeta Muhammad del Islam. El IS afirma que sus líderes provienen de la tribu, y `al-Qurayshi` es parte de su nom de Guerre.

