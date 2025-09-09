La coalición civil insta al TNI detener la criminalización de los ferry Irwandi: no intervine el espacio civil

Yakarta, Viva – Polémica de informes activista así como el CEO de Malacca Project, Ferry IrwandiA la policía por el comandante de la Unidad de Siber (Dansatsiber) TNI General de Brigadier Jo Sembiring, obteniendo una fuerte respuesta de la Coalición de la Sociedad Civil.

En su declaración oficial, el martes 9 de septiembre de 2025, la coalición evaluó que la participación del TNI en el monitoreo de actividades de espacio cibernético tiene el potencial de fortalecer los síntomas de la militarización del mundo digital.

«La coalición de la sociedad civil insta al gobierno y a los agentes de la ley a respetar la libertad de expresión, la opinión y los ciudadanos de la opinión. Instamos a la policía a no procesar el transbordador Irwandi y otros activistas, en informes que son un seguimiento de los resultados del monitoreo de la Unidad TNI Siber (Dansatsiber)», escribió el comunicado.

Destacó la militarización del espacio cibernético

La coalición evalúa la acción Dansatsiber tni Lo que cae directamente al reino civil sugiere una intervención en el proceso legal. Eso, dijeron, podría ser una seria amenaza para la democracia y el estado de derecho.

«La unidad cibernética TNI debe centrarse en garantizar esfuerzos sistemáticos y medibles relacionados con la amenaza de la guerra cibernética (conflicto cibernético), como parte de la defensa cibernética.

Según ellos, este paso en realidad dio lugar a efectos escalofriantes o efectos Jeri en la libertad de opinión, que en realidad es un instrumento clave de la democracia.

Centrarse en la investigación de disturbios

Además, la Coalición de la Sociedad Civil también aludió a los disturbios que han ocurrido en varias áreas, incluida la quema y el saqueo. Según ellos, la policía debe centrarse en explorar el caso, incluida la posibilidad de la participación de ciertos elementos.

«La existencia de información preliminar o datos que se destacan en el dominio en línea y de atraer los agentes de la ley deben utilizar la ley para comenzar una investigación. Cualquiera que luego se esfuerce por ayudar a la policía a abrir hechos y datos dispersos debe estar protegido por la ley», dijeron.

La coalición evalúa que los esfuerzos para criminalizar el ferry Irwandi en realidad fortalecen la señal de los esfuerzos para cubrir los hechos reales relacionados con los disturbios.

También instaron al comandante de TNI a investigar la supuesta participación de la Agencia de Inteligencia Estratégica de TNI (BAI) en el incidente.

«El TNI debe ser Patriot, apoyar el proceso de investigación de disturbios que probablemente involucren TNI sin escrúpulos. Si hay acusaciones de actos penales, el TNI debe tener recursos legales como un proceso penal, y traer a los perpetradores supuestamente a la corte», escribieron.

Tres demandas de coalición

En respuesta a esta situación, la Coalición de la Sociedad Civil presentó tres demandas:

Detenga la criminalización de la comunidad y los activistas que buscan ayudar al gobierno y a los agentes de la ley a revelar disturbios. La forma independiente de hechos independientes (TGPF) que contiene figuras y personas con integridad y confiadas por el público. El TNI debe cooperar transparentemente para investigar la supuesta participación del TNI en los disturbios.

Esta coalición consta de varias instituciones, incluidas las iniciativas imparciales, Raksha, la iniciativa de Centra, la DeJure, la Coalición de Mujeres de Indonesia, HRWG, PBHI, APIK LBH Association y Setara Institute.