La clave del éxito de TGRI en el Campeonato Nacional Autokhana 2025

Jacarta – El éxito de un coche de carreras en la pista no sólo está determinado por la habilidad del conductor, sino también por la sinergia de varios factores como el rendimiento del vehículo, la estrategia del equipo y el soporte tecnológico.

Esta combinación es la clave principal detrás del dominio. Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) en el Campeonato Nacional (Campeonato Nacional) Autojana 2025.

Totalmente con el apoyo de GT Radial, TGRI logró arrasar con todos los títulos en los que participó, un logro que logró por última vez en la temporada 2022.

El Campeonato Nacional Autokhana 2025 se celebró en cinco series que tuvieron lugar en Surabaya, Banjar, Yogyakarta, Purwokerto y cerraron en Bandung. Cada serie presenta sus propios desafíos con diferentes características de pista, pero TGRI es capaz de mantener un rendimiento constante en cada ronda.

La ejecución precisa, la sólida coordinación entre los miembros del equipo y la capacidad de adaptarse a la presión competitiva son los factores determinantes para el éxito del equipo a lo largo de la temporada.

Esta temporada, TGRI confirmó su dominio a través de una serie de prestigiosos títulos que ganó. Anjasara Wahyu logró proclamarse campeona nacional del Grupo A y del Grupo F al mismo tiempo, mientras que Alinka Hardianti tuvo un desempeño brillante en la categoría femenina.

El título de Campeón Nacional Tándem también lo consiguieron con éxito el dúo Anjasara Wahyu y Andrianza Yunial, mientras que TGRI se llevó nuevamente a casa los títulos de Campeón del Equipo A y del Equipo F.

«Nuestro equipo logró arrasar con todos los títulos de campeonato nacional en los que participó. Este logro no puede separarse de la sólida cooperación entre TGRI y GT Radial, que es uno de los principales factores para que podamos desempeñarnos de manera óptima en cada ronda del campeonato», dijo Dimitri Fitra Ditama, Director de TGRI.

El soporte tecnológico de neumáticos de GT Radial también es un elemento importante para mantener el rendimiento de TGRI en la pista. Todos los coches TGRI utilizan el GT Radial Champiro SX2 y el GT Radial GTX Pro, conocidos por su fuerte agarre, alta estabilidad y respuesta precisa, características cruciales en las competiciones de slalom.

«Las aportaciones de los jugadores de peslalom de TGRI son un estímulo para que sigamos llevando a cabo investigación y desarrollo con el fin de proporcionar neumáticos con el mejor rendimiento», dijo Leonard Gozali, GM Marketing PT Gajah Tunggal Tbk, citado en un comunicado oficial, el martes 11 de noviembre de 2025.