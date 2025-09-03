La clasificación del Grupo J de la calificación de la Copa Asiática después del equipo nacional U-23 indonesio solo se siente contra Laos

Sidoarjo, Viva – Equipo Nacional Indonesio U 23 No se pudo aprovechar los beneficios de jugar en casa al bucear el partido de apertura de la calificación del Grupo J Copa asiática u 23 2026.

Leer también: Garuda Muda Infertil, gigante asiático derrotado por el equipo nacional indonesio U-23, en cambio, ganó grande



Compite en el estadio Gelora Delta Sidoarjo el miércoles por la noche, Garuda Muda solo pudo dibujar 0-0 Equipo nacional de Laos.

Estos resultados ponen a Indonesia en segundo lugar en la clasificación del Grupo J con 1 punto.

Leer también: ¡Ataque de punto muerto! El equipo nacional U-23 indonesio falló a Laos en los clasificatorios de la Copa Asiática



Mientras tanto, Corea del Sur está firmemente en la parte superior de la clasificación después de destruir a Macao con un puntaje deslizante de 5-0, recolectando 3 puntos y llevando a la competencia a las finales.

En el partido contra Laos, el equipo nacional U-23 indonesio bajo el cuidado del entrenador Gerald Vanenburg parecía dominante desde los primeros minutos.

Leer también: El equipo nacional indonesio U-23 todavía tiene dificultades de defensa en capas translúcidas



La presión continua fue lanzada por la línea de frente de Garuda Muda con dos oportunidades de oro creadas en los primeros cinco minutos a través de Robi Darwis y Rayhan Hannan.



Equipo Nacional Indonesio U-23 vs Laos U-23 Foto : Entre fotos/sigid kurniawan/mrh/tom

Sin embargo, la patada de Robi perdió el objetivo, mientras que el objetivo de Hannan fue anulado por el árbitro porque fue declarado fuera de juego.

Las oportunidades tras la oportunidad continúan siendo creadas por jugadores como Toni Firmansyah, Arkhan Fikri y Hokky Caraka.

Sin embargo, el portero Laos Kop Lokphathip, que se desempeñó brillantemente al hacer una serie de rescate crucial, se convirtió en un muro resistente que evitó que Indonesia ganara.

Indonesia ahora debe prepararse para el próximo partido para mantener la oportunidad de calificar para las finales de la Copa Asiática U-23 2026.

El rendimiento extraordinario del portero de Laos está en el centro de atención, mientras que Garuda Muda necesita aumentar la efectividad del acuerdo final para lograr los máximos resultados en el próximo partido.

Resultados y clasificación Grupo J:

Corea del Sur 5-0 Macao

Indonesia 0-0 Laos

El número de equipo para ganar la serie pierde puntos

1 Corea del Sur 1 1003

2 Indonesia 10101

3 Laos 10101

4 Cargando 10010

(Hormiga)