La clasificación de la selección nacional de Indonesia vuelve a caer debido a la decisión del PSSI, la clasificación de Malasia sube

Jacarta – Actúa Selección Nacional de Indonesia De clasificación FIFA volver a ser el centro de atención. No por los malos resultados en el campo, sino por el impacto de la decisión PSSI que no programan partidos Jornada FIFA para la plantilla de Garuda en noviembre de 2025.

Lea también: ¡En curso! Programación de TV y enlace de transmisión en vivo para la prueba entre la selección nacional Sub-22 de Indonesia y Mali Sub-22



Esta decisión ha demostrado tener grandes consecuencias, especialmente para la posición de Indonesia en el ranking mundial, que ahora está cada vez más presionada por los países competidores.

En el sistema de cálculo de puntos de la FIFA, un partido puede ser muy decisivo, especialmente si el rival al que te enfrentas tiene una clasificación más alta o está jugando en un evento oficial. Sin partidos, Indonesia no consigue puntos adicionales, mientras que otros países siguen avanzando para maximizar el impulso en el calendario internacional.

Lea también: La charla honesta del entrenador de Mali, dice que la selección nacional sub-22 de Indonesia en realidad…



Como resultado, Indonesia se convirtió en un objetivo fácil de ser superado por países que competían activamente en el mismo período.

Esta caída en la clasificación genera nuevas preocupaciones, considerando que la jornada de la FIFA es uno de los momentos importantes para que la federación mantenga la estabilidad en la clasificación. Además, las clasificaciones de la FIFA no son sólo números; Su posición influye en el bote de clasificación, el sorteo del torneo y el prestigio ante los ojos de otros países a la hora de buscar oponentes.

Lea también: Al separarse de la selección nacional de Indonesia, Denny Landzaat fue reclutado por un club europeo gigante.



La siguiente es una explicación completa sobre la disminución en la clasificación de Indonesia y los países que ascendieron durante el período de noviembre de 2025.

Indonesia cae al puesto 123 del ranking mundial

Indonesia cayó oficialmente un nivel hasta el puesto 123 en el mundo al 16 de noviembre de 2025, con un total de 1144,73 puntos. Este descenso no se debió a la derrota, sino simplemente a no conseguir puntos adicionales. Estas condiciones facilitan que Indonesia sea superada por otros países que aparecen en la jornada de la FIFA, tanto a través de partidos oficiales como de eliminatorias registradas en el calendario de la FIFA.

Países que superan a Indonesia

Surinam salta 5 puestos. Surinam se convirtió en el país más destacado en este período. Los puntos importantes de la caminata por Surinam son:

• Ascendió del puesto 126 al 121 en el mundo

• Una aplastante victoria por 4-0 sobre Elsa Pador

• Obtuve un gran punto adicional alcanzando 15,14 puntos.

• Esta victoria inmediatamente impulsó a Surinam a superar a Indonesia en el ranking de la FIFA.

Este aumento significativo muestra el gran impacto que puede tener un partido oficial en el calendario de la jornada de la FIFA.

Malasia también se beneficia aunque aún no haya jugado

Malasia aún no ha jugado un partido de la jornada de la FIFA de noviembre de 2025, pero aún así ascendió una posición del 118 al 117 en el mundo.

El factor creciente de Malasia: