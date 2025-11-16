La clasificación de la selección de Indonesia en la FIFA cae repentinamente a partir de noviembre de 2025

Yakarta, VIVA – Selección Nacional de Indonesia experimentó un profundo declive clasificación FIFA Edición de noviembre de 2025, a pesar de no jugar ningún partido durante el parón internacional de este mes. Esta situación ha suscitado interrogantes entre el público, sobre todo porque la plantilla de Garuda se encuentra en un periodo de transición tras la destitución del técnico Patrick Kluivert.

El PSSI decidió no realizar ningún partido de prueba para la selección absoluta durante el parón internacional de noviembre de 2025. La atención de la federación ahora se centra en encontrar un nuevo entrenador que lleve a Garuda a la Copa Asiática de 2027. Por lo tanto, la selección nacional de Indonesia sólo volverá a aparecer en fifa Jornada marzo 2026.

Sin embargo, incluso sin competir, la posición de Indonesia de hecho decayó.

Según los datos publicados por Football-Ranking, Indonesia cayó un lugar del 122 al 123 en el mundo. La causa no es el desempeño de Garuda, sino un fuerte aumento en otros países.

Surinam es el principal actor que desplaza la posición de Indonesia. El país, hogar de muchos descendientes de holandeses e indonesios, obtuvo una convincente victoria por 4-0 sobre El Salvador el 14 de noviembre de 2025 en la continuación de las eliminatorias para el Mundial de 2026. Esta gran victoria resultó en que Surinam recibiera 15,14 puntos FIFA adicionales.

El salto de puntos les hizo escalar cinco puestos, del puesto 126 al 121 del mundo. Uno de los equipos que fue superado fue Indonesia, que ahora tiene 1144,73 puntos en el puesto 123, mientras que Surinam tiene 1151,03 puntos.

Además de Indonesia, Sierra Leona también es un país afectado y desplazado un nivel por la tasa de Surinam.

Curiosamente, este movimiento de clasificación aún podría cambiar en los próximos días. Está previsto que Surinam se enfrente a Guatemala el miércoles 19 de noviembre de 2025 por la mañana WIB. Si Surinam vuelve a ganar, tiene potencial para sumar puntos y alejarse aún más de Indonesia. Sin embargo, si pierden, sus puntos se reducirán y esto le dará a Garuda la oportunidad de subir un nivel.

Hasta que se nombre un nuevo entrenador y la próxima jornada de la FIFA se celebre en marzo de 2026, la posición de Indonesia en el ranking de la FIFA estará completamente determinada por los resultados de los partidos de otros países.