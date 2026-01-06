La citación fue ignorada, el marido de Boiyen fue denunciado a la policía.

Jacarta – Problemas legales que han arrastrado el nombre del marido de la artista y comediante Chico entrando ahora en una nueva etapa. Rully Anggi Akbar (RAA) fue informado oficialmente a la policía de Metro Jaya el martes 6 de enero de 2026 después de que los esfuerzos para resolverlo amistosamente y la mediación fueran declarados infructuosos.

Este informe fue presentado por el denunciante de siglas RF a través de su abogado debido a que la citación enviada anteriormente no obtuvo respuesta adecuada. ¡Vamos, desplázate más!

El abogado de RF enfatizó que este paso legal debía tomarse para brindar seguridad jurídica a su cliente. Dijo que se habían tomado todas las rutas no litigiosas, incluidas citaciones y reuniones directas, pero no hubo claridad sobre la resolución hasta que expiró el plazo acordado.

«La agenda de hoy es como dijimos ayer, tenemos acciones legales penales, donde hoy abriremos un informe policial en SPKT Polda Metro Jaya», dijo el abogado de RF al equipo de medios, en Polda Metro Jaya, Yakarta, el martes 6 de enero de 2026.

Al confirmar la identidad del denunciado, el abogado confirmó que el informe estaba efectivamente dirigido a Rully Anggi Akbar, que es el marido de Boiyen.

«Sí. Sus iniciales son RA. Marido de B. Sí», dijo.

Además, el abogado explicó que la decisión de denunciar a la policía se tomó luego de que el proceso de mediación fuera declarado estancado. También ha expirado el plazo dado al denunciado sin intención de resolución.

«Porque la mediación está estancada. Así que ayer les dijimos que terminaría el día 5. Así que es el 5 de enero de 2026. Y ahora es el 6, así que estamos tomando acciones legales. Transmitiremos los detalles más tarde, claramente, una vez que hayamos terminado, abriremos un informe policial», continuó.

El abogado de RF también explicó que su partido había enviado citaciones dos veces, incluso acompañadas de prórrogas de plazo. Sin embargo, se consideró que la respuesta del denunciado no indicaba una solución concreta.

«Ha habido dos citaciones, dos citaciones. Dos citaciones y también hubo una extensión de tiempo», dijo.

Sobre la respuesta reportada, el abogado enfatizó que solo se había respondido a la primera citación, y ni siquiera eso había resultado en un buen acuerdo para ambas partes.