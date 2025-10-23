La Haya, VIVA – Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidió que Israel tener la obligación incondicional de satisfacer las necesidades básicas de la población local, y encontrar ese suministro para ellas Gaza “inadecuado” según el artículo 59 del Cuarto Convenio de Ginebra.

En una decisión leída el miércoles 23 de octubre de 2025, la CIJ declaró que Israel está obligado por los Convenios de Ginebra a aprobar y facilitar planes de ayuda proporcionados por terceros países y agencias humanitarias independientes, incluida la UNRWA y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para garantizar que llegue ayuda adecuada a la Franja de Gaza.

Lanzamiento Al Jazeera, la decisión incluía obligaciones para facilitar los programas de ayuda de las Naciones Unidas (PBB), incluido el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestina (OOPS).

VIVA Military: soldados israelíes bloquean camiones que transportan ayuda a Gaza

Según el Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, Israel está obligado a respetar plenamente los privilegios e inmunidades otorgados a las Naciones Unidas, incluidas sus instituciones, entidades y funcionarios en Palestina.

El tribunal solicitó que Israel levante inmediatamente la prohibición impuesta a la UNRWA y permita que todas las organizaciones internacionales invitadas por Palestina operen en Gaza y en todos los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental, de forma libre y segura.

Aparte de eso, la CIJ también rechazó la campaña de mentiras de Israel contra la UNRWA de que había sido infiltrada por Hamas, la Corte declaró que Israel no podía probar sus acusaciones y las pruebas existentes en realidad confirmaban la imparcialidad y neutralidad de la UNRWA. La UNRWA no puede ser reemplazada, afirmó el Tribunal.

Israel tiene prohibido llevar a cabo actos de resistencia contra la ONU, incluida la UNRWA, porque es contrario a sus obligaciones como miembro de la ONU, y está obligado a respetar la integridad de las oficinas de la ONU y no debe interferir con sus actividades.

Además, Israel debe aprobar y facilitar los programas de ayuda humanitaria dirigidos por la ONU, incluida la UNRWA, para el pueblo palestino. Israel también está obligado a respetar los derechos de los prisioneros palestinos y brindarles acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Israel bloquea la ayuda humanitaria

La Corte Internacional de Justicia concluyó que Israel había obstruido la ayuda humanitaria destinada a la población civil en la Franja de Gaza.

Esta acción viola las obligaciones de Israel como potencia ocupante y miembro de la ONU, así como su obligación de no obstaculizar el derecho del pueblo palestino a determinar su propio destino.