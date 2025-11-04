La ciencia se enfrenta a la espiritualidad en la serie de culto ‘The Fundamentals’

Una colaboración transfronteriza entre productores taiwaneses y singapurenses ha creado un provocador thriller criminal. Festival de contenido creativo de Taiwán (TCCF), explorando la tensión entre el racionalismo científico y los sistemas de creencias espirituales a través de la lente de una escalofriante investigación de asesinato.

“Los fundamentos”, del aclamado cineasta singapurense Yeo Siew HuaSigue a un oficial de policía supersticioso de un pequeño pueblo que se une a un investigador de una gran ciudad basado en hechos para descubrir una secta rural responsable del asesinato de personas nacidas por cesárea. La secta cree que estos asesinatos restaurarán el equilibrio de la naturaleza, obligando al dúo disparejo a confrontar sus propias creencias sobre la ciencia, la sexualidad y la espiritualidad.

La serie marca otra colaboración entre Volos Films y Akanga Film Asia, luego de su trabajo en “Stranger Eyes”, que se estrenó en competencia en el 81° Festival Internacional de Cine de Venecia y abrió la 61° edición de los Golden Horse Awards. Para “The Fundamentals”, la asociación ha reunido una sala de escritura taiwanesa que incluye a Jen-Fang Wang, Ting Chi-wen y Becca Chen junto con Yeo.

“La premisa del proyecto está motivada por la creciente falta de confianza en las ciencias, como se observó durante la pandemia entre quienes rechazan la experiencia médica”, dice Yeo, cuyo “A Land Imagined” ganó el premio al mejor guión original en los premios Golden Horse y sirvió como presentación al Oscar de Singapur. «La proliferación de información en línea ha erosionado nuestra capacidad de emitir juicios, lo que a veces ha tenido consecuencias nefastas».

Wang, especialista en suspenso y narrativas centradas en mujeres, se sintió atraída por los fundamentos filosóficos de la serie. «Lo que me atrajo de ‘Los Fundamentos’ fue su refrescante conflicto central entre la reverencia por la naturaleza y el dominio de la ciencia humana», dice. “A través de sus personajes, la serie reflexiona sobre la noción de creencia: en nuestra era moderna, la ciencia se ha convertido en su propio tipo de fe”.

El escritor elogió el enfoque de Yeo al incorporar ideas complejas dentro del género de entretenimiento. «Lo que encuentro más fascinante de ‘Los fundamentos’ es cómo se cuenta una premisa filosófica de tan alto concepto a través de la apariencia de un entretenido thriller policial», dice Wang. «Detrás del suspenso y el enredo emocional entre los personajes se esconde una meditación más profunda y estimulante sobre la fe, la naturaleza y la fragilidad humana».

El proyecto representa una evolución en la estrategia de colaboración de los productores. Después de participar en el mercado de la serie Golden Horse FPP y en el taller de Serial Bridges Asia, el equipo ahora se presenta en TCCF con miras a la producción en 2026.

«Este proyecto está ambientado, desarrollado y rodado íntegramente en Taiwán, con un reparto taiwanés», afirma Stefano Centini de Volos Films. «Fue concebida como una serie regional en idioma chino que puede llegar a audiencias en Asia y en todo el mundo, y producida conjuntamente con Akanga para reforzar la colaboración mutua entre los talentos de Singapur y Taiwán, con el objetivo de crecer juntos y ampliar nuestras posibilidades y alcance».

Actualmente los productores se encuentran afinando guiones y cerrando la financiación. «Estamos ansiosos por encontrar los socios adecuados en TCCF», afirma Fran Borgia de Akanga Film Asia. «Dado que el proyecto está concebido para filmarse en Taiwán, regresar a Taiwán para asistir a TCCF proporciona la plataforma ideal para conectarse con colaboradores que comparten nuestra visión. Estamos entusiasmados con esta asociación entre Taiwán y Singapur y las posibilidades creativas que continúa abriendo».

Borgia, un productor nacido en España y radicado en Singapur desde 2003, fundó Akanga Film Asia y ha producido obras aclamadas como “Tiger Stripes”, “Apprentice” y “Stranger Eyes”. Centini, un productor taiwanés-italiano, fundó Volos Films en 2018 con la misión de unir a cineastas asiáticos independientes emergentes con talentos internacionales.

La serie tiene como objetivo equilibrar la especificidad regional con el atractivo global, aprovechando preguntas universales sobre los sistemas de creencias y al mismo tiempo fundamentando su narrativa en contextos culturales claramente asiáticos. Wang señaló que la historia trata varios sistemas de creencias (taoísmo, espiritualidad indígena, cristianismo y el culto ficticio) como iguales, sin que ninguno se posicione como superior a otro.

«Hay muchos misterios en este mundo que ni siquiera la ciencia más sólida puede explicar completamente; sin embargo, la creencia en sí misma tiene un poder extraordinario, siempre y cuando se mantenga firme», dice Wang.