‘La chica zurda’ y la secuela de ‘Raat Akeli Hai’ entre las selecciones de IFFI-Netflix

netflix ha renovado su colaboración con el Festival Internacional de Cine de la India (IFFI), que se desarrollará del 20 al 28 de noviembre en Goa, con una amplia presencia en la programación de WAVES Film Bazaar y en las exhibiciones del festival, incluidos los estrenos.

Como parte de esto, Netflix será coanfitrión del componente de mercado de IFFI, que comprende Knowledge Series, Tech Pavilion, WAVES Film Bazaar y una iniciativa de presentación de historias para defender las voces emergentes en el entretenimiento indio.

Como coanfitrión de WAVES Film Bazaar, Netflix está llevando a cabo un foro de presentación de tres días donde cineastas y escritores seleccionados presentan proyectos directamente al equipo de contenido del transmisor. La iniciativa se posiciona como un conducto para los narradores indios emergentes, ofreciendo posibles vías de desarrollo. Esta iniciativa proporciona al talento emergente acceso directo a los tomadores de decisiones y posibles oportunidades de desarrollo.

Netflix también presenta algunos estrenos de festivales en la sección International Showcase que comienza con “Chica zurda”, la presentación de Taiwán al Oscar, dirigida por Shih-Ching Tsou y coescrita con Sean Baker.

La gala del título indio cierra con la película en hindi “Raat Akeli Hai: The Bansal Murders”, que se estrenará el 27 de noviembre. Dirigida por Nawazuddin Siddiqui y Radhika ApteLa secuela de Honey Trehan amplía la franquicia de suspenso y crimen y continúa la historia del inspector Jatil Yadav.

Durante la ceremonia de clausura del festival el 28 de noviembre, Netflix presentará un avance exclusivo de la segunda temporada de la serie en hindi “Maamla Legal Hai”, encabezada por Ravi Kishen.

El Tech Pavilion de este año destaca las funciones de accesibilidad de Netflix, con demostraciones prácticas disponibles para los delegados. Un stand separado que recorre el festival muestra los controles parentales y la lista Niños y Familias de la plataforma, promoviendo una visualización segura e informada para el público más joven.