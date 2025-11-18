La charla honesta del entrenador de Mali, dice que la selección nacional sub-22 de Indonesia en realidad…

Jacarta – Entrenador de la selección nacional Pequeño Sub-22, Fousseni Diawarahizo una confesión honesta antes del segundo partido contra la selección nacional sub-22 de Indonesia. Aunque su equipo ganó 3-0 en el primer encuentro, Diawara cree que Garuda Muda es en realidad un buen equipo que no debe subestimarse.

Lea también: Mali Sub-22 sigue pensando seriamente en enfrentarse a Indonesia y promete presentar un equipo diferente en el segundo partido



Indonesia y Mali se enfrentarán nuevamente en un partido de prueba internacional en el estadio Pakansari, Bogor, el martes 18 de noviembre de 2025 a las 20:00 WIB. Ambos equipos utilizaron este duelo como parte de los preparativos de sus respectivas grandes agendas.

En el partido anterior, Mali se mostró dominante y logró silenciar a los locales. Sin embargo, Diawara destacó que la victoria no hizo que su equipo se sintiera superior. Según él, el fútbol siempre depara sorpresas, por lo que hay que estar atentos.

Lea también: Al enfrentarse nuevamente a la selección nacional sub-22 de Indonesia esta noche, el entrenador de Mali se niega a estar relajado



«En el fútbol nada es fácil. Esa es la mentalidad del fútbol maliense. Indonesia es un buen equipo, de eso estamos seguros», afirmó Diawara el lunes 17 de noviembre de 2025.



Indonesia Sub 22 vs Malí Sub 22

Lea también: Equipo aterrador para la selección nacional sub-22 de Indonesia en los SEA Games, se confirma que Marselino e Ivar Jenner se unirán



Añadió que su equipo no tomaría a Garuda Muda a la ligera porque pequeños detalles podrían determinar el resultado del partido. Diawara también confirmó que Mali rotaría jugadores en el segundo partido. Se dará la oportunidad a varios nombres que no se presentaron a la primera reunión.

A través de esta rotación, Diawara quiere que su equipo continúe haciendo un buen juego manteniendo la intensidad. Dijo que Indonesia definitivamente quiere vengar su derrota en el primer partido, por lo que Mali debe permanecer concentrado. «El objetivo es hacer un buen partido y dar oportunidades a jugadores que no han jugado mucho antes», afirmó.

El técnico maliense, nacido en Francia, es consciente de que Garuda Muda se esforzará por ganar, sobre todo de cara a su participación en los SEA Games de 2025. Por lo tanto, Malí no debe dejar espacio para que los anfitriones se desarrollen.

Por el lado de los jugadores, el centrocampista sub-22 de Mali, Sekou Doucore, también reconoció la calidad de la selección indonesia. Cree que el equipo local tiene muchos jugadores potenciales, entre ellos el capitán Ivar Jenner, que según él destacó en el primer partido.

«Creo que el equipo indonesio tiene muy buenos jugadores. Pero es cierto que su capitán destacó en el partido», afirmó Doucore.