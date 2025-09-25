La certificación de los pescadores aumenta la seguridad mientras navega en el mar

Yakarta, Viva – Ministro de Transporte, dijo Dudy Purwaghandy, innovación proceso de dar un título pescador es un avance para mejorar seguridad Transporte de pescadores mientras navegan en el mar.

Esto fue declarado por el Dudy del Ministro de Transporte en la campaña de seguridad naviera de 2025 en Banjarmasin, South Kalimantan.

«La certificación de los pescadores es parte de un avance tecnológico, que puede ayudar a los pescadores a navegar», dijo Dudy en su declaración, el jueves 25 de septiembre de 2025.

[Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam konferensi pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Juni 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Explicó que esta certificación era sobre el uso de equipos de seguridad que deben estar en el bote de pesca mientras navegaba. Es decir, utilizar un sistema tecnológico que pueda conectar a los pescadores con las autoridades, si se produce una emergencia.

«Esto es para la seguridad de los pescadores», dijo.

Como parte de la transformación de los servicios de seguridad de la navegación, el Ministerio de Transporte continúa desarrollando un papel y está avanzando en el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) para implementar el gobierno electrónico.

Llevando la visión de «transporte hacia adelante a Indonesia EMAS 2045», el Ministerio de Transporte quiere garantizar que cada pescador ir a la mar Poder regresar a casa de manera segura y reunirse con su amada familia.

Por lo tanto, el Ministro de Transporte enfatizó que la certificación de pescadores es una transformación de la aplicación de procedimientos de seguridad, tanto para operadores de barcos, oficiales portuarios como usuarios de servicios de transporte marítimo.

«Los pescadores son la columna vertebral en el suministro de recursos naturales del mar. Pero detrás de este importante papel, no podemos ignorar los grandes desafíos que enfrentan los pescadores, especialmente relacionados con la seguridad del envío», dijo.

Se sabe que para mejorar la seguridad de los pescadores, el Ministerio de Transporte ha transformado los documentos de estado legal para los pescadores. A saber, en forma de un pequeño PAS que anteriormente era en forma de papel, en una pequeña tarjeta E-PAS basada en digital y equipada con información sobre los datos del barco.