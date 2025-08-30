La cerca rota desapareció, la oficina de DPRD de South Sulawesi también fue quemada por los manifestantes.

Macasses, Viva – La acción de la masa de demostración en la ciudad de Makassar se está saliendo de control después de quemarse Kantor DPRD MAKASSAR CITY y POLICE POST, las masas también fueron violentas quemando la oficina provincial de DPRD SURSAWESI SUR En Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, South Sulawesi el sábado por la mañana, 30 de agosto de 2025.

Leer también: Únase a la manifestación en el DPR, Andovi da López: ¡Amigos de artistas, personas influyentes no se callan!



Las masas ingresaron anárquicamente a la oficina del consejo después de que se rompió la puerta. A ciegas, las masas arrojaron piedras y bombas de Molotov en la oficina del gobierno.

La masa de acción se sintió insatisfecha después de quemar la oficina de DPRD de la ciudad de Makassar en Jalan Andi Pangeran Pettarani y luego se mudó a Jalan Urip Sumoharjo.

Leer también: Quema de la oficina de DPRD de Makassar, tres personas fueron asesinadas y cinco heridas



La acción de masa no podía ser compadecida por la unidad marina TNI que anteriormente había estado en guardia, finalmente se rompió hasta que hubo un ardor. La masa promedio de la comunidad se mezcló con estudiantes con miles de miles.

«Tal vez la gente se ha enojado hasta que se atreven a quemar la oficina del consejo. Nos hacen miserables. El gobierno debe ser sensible a la gente», dijo Sandy, uno de los residentes presenciados del edificio representativo del pueblo se incendió.

Leer también: Dedi Mulyadi fue apedreado por las masas cuando se acercó a los manifestantes, gritó ‘¡No dispares primero!’



Desde el monitoreo de campo, el edificio permanente de las oficinas gubernamentales se ha quemado hasta el techo. El gallo rojo incluso se ha extendido a la Torre DPRD, que generalmente es utilizada por las reuniones por miembros del consejo. Todavía no se sabe si hubo víctimas en el incidente.

Los oficiales de policía también son invisibles que generalmente están en guardia para asegurar la demostración. Mientras que los bomberos no pueden hacer mucho. Desde el monitoreo de campo, miles de masas aún empacaron la ubicación del incendio.