La CE exige seguridad adicional mientras los disturbios se apoderan de nuevo de Bangladesh







La Comisión Electoral (CE) ha exigido seguridad adicional para su jefe, otros comisionados y funcionarios mientras se intensifican visiblemente nuevos disturbios. Bangladesh después de que hombres armados dispararan contra un candidato a las próximas elecciones parlamentarias y líder de primera línea del violento movimiento callejero del año pasado denominado «Levantamiento de Julio». «La CE ha escrito al inspector general de la policía (IGP) instándole a adoptar medidas de seguridad integrales para el comisionado electoral jefe (CEC), los comisionados electorales (CE) y los altos funcionarios de la secretaría de la comisión electoral», informó la agencia estatal de noticias BSS el sábado por la noche.

La CE buscó simultáneamente seguridad adicional para sus oficinas sobre el terreno antes de la decimotercera elección nacional, ya que dos de ellas fueron atacadas en el sureste de Lakshmipur y en el suroeste de Pirojpur por malhechores no identificados después del anuncio del calendario de las próximas elecciones el jueves. La comisión exigió un vehículo de escolta adicional para la CCA, mientras que para él ya había una escolta policial con un vehículo. Pidió escolta policial las 24 horas del día para los cuatro comisarios y el secretario principal. La carta decía que las medidas de seguridad mejoradas eran «urgentes y necesarias», mientras que los funcionarios de la CE dijeron que sus 10 oficinas regionales, 64 oficinas electorales de distrito y 522 oficinas a nivel de subdistrito almacenarían documentos y materiales electorales importantes.

La CE dijo el jueves que las próximas elecciones parlamentarias se celebrarían el 12 de febrero del próximo año, mientras que un día después, Sharif Osman Hadi recibió un disparo a quemarropa en la cabeza, hiriéndolo gravemente, mientras iniciaba su campaña electoral desde un distrito electoral de la capital. El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), de la ex primera ministra Khaleda Zia, gravemente enferma, preguntó simultáneamente El gobierno de Muhammad Yunus para brindar seguridad a todos los candidatos en las próximas elecciones después del ataque a Hadi, quien lidera un grupo cultural de derecha radical llamado Inquiab Mancha.

«Exigimos que se identifique inmediatamente al verdadero culpable y se lo juzgue, y pedimos a este gobierno que garantice la seguridad de todos los candidatos sin demora», dijo el secretario general del BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Hadi también fue un líder de primera línea del levantamiento violento liderado por estudiantes el año pasado que derrocó al gobierno de la Liga Awami de la entonces primera ministra Sheikh Hasina el 5 de agosto de 2024. Su Inquilab Mancha también estuvo al frente de una campaña para disolver la Liga Awami, que el gobierno interino cumplió en mayo de este año, descalificando al partido para participar en las elecciones.

el gobierno El sábado ordenó una represión de seguridad a nivel nacional llamada «Operación Caza del Diablo 2» en medio de crecientes temores sobre la situación de la ley y el orden y prometió expedir licencias de armas de fuego a los candidatos electorales por su propia seguridad. El asesor interno (retirado), el teniente general Jahangir Alam Chowdhury, dijo que el gobierno había tomado medidas para garantizar una seguridad especial para los «combatientes de primera línea» del levantamiento de julio y prometió expedir licencias de armas de fuego para los candidatos electorales. Destacó que la segunda fase de la «Cacería del Diablo» tenía como objetivo ayudar a garantizar la seguridad pública y combatir la creciente amenaza de las armas ilegales. La operación se lanzó inicialmente en febrero de este año tras las protestas por un ataque a la casa privada de un ex ministro del gobierno derrocado en el suburbio norte de la capital, cuando tenía como objetivo a presuntos «secuaces» y partidarios de la ahora disuelta Liga Awami.

