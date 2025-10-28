La CE emite un aviso a Prashant Kishor sobre el «doble registro de votantes»







El Comisión Electoral (CE) ha emitido un aviso al fundador del partido Jan Suraaj, Prashant Kishor, sobre una supuesta doble inscripción como votante en Bihar y Bengala Occidental, solicitando su aclaración en un plazo de tres días, informó la agencia de noticias ANI.

El aviso emitido por el escrutador del distrito electoral de la Asamblea de Kargahar decía: «Según una noticia publicada el 28.10.2025, su nombre está registrado en los padrones electorales de Bihar y Bengala Occidental… Por lo tanto, debe presentar su bando dentro de los tres días con respecto a la inscripción de su nombre en más de un distrito electoral».

El aviso decía además que, según el informe del periódico, el nombre de Kishor aparece en el distrito electoral de Bhabanipur en Bengala Occidental, así como en el distrito electoral 209 de la Asamblea Legislativa de Kargahar en BiharInformó la ANI.

También citó el artículo 17 de la Ley de Representación del Pueblo de 1950, que prohíbe que una persona esté registrada en más de un distrito electoral. La violación de la ley puede dar lugar a una pena de prisión de hasta un año, una multa o ambas cosas en virtud del artículo 31 de la misma ley.

«Se le solicita que garantice el cumplimiento. En consecuencia, debe presentar su explicación sobre el registro de su nombre en más de una circunscripción en un plazo de tres días», añade el aviso.

Votación Las elecciones de Bihar se celebrarán en dos fases los días 6 y 11 de noviembre. Los votos se contarán el 14 de noviembre.

La CE ha llevado a cabo una Revisión Intensiva Especial (SIR) para actualizar la lista de votantes, una medida que generó críticas de los partidos de la oposición. El aviso ha llamado la atención en medio de un mayor escrutinio de las listas de votantes en Bihar, y las autoridades están tomando medidas para garantizar la transparencia antes de las elecciones.

Más temprano el lunes, El Comisionado Jefe de Elecciones (CEC), Gyanesh Kumar anunció que el organismo electoral llevará a cabo la segunda fase del SIR de los padrones electorales en 12 estados y territorios de la Unión, y la lista final de votantes se publicará el 7 de febrero de 2026.

En una conferencia de prensa en Nueva Delhi, CEC Kumar dijo que el ejercicio cubrirá las islas Andaman y Nicobar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh y Bengala Occidental.

Según la CE, la impresión y capacitación se llevará a cabo del 28 de octubre al 3 de noviembre, seguida de una Fase de Enumeración de noviembre al 4 de diciembre. Los Borradores de Padrones Electorales se publicarán el 9 de diciembre, con un período de quejas y objeciones del 9 de diciembre al 8 de enero de 2026. La Fase de Notificación para audiencia y verificación se extenderá del 9 de diciembre al 31 de enero de 2026, dando lugar a la publicación del padrón electoral definitivo el 7 de febrero de 2026.

«La segunda fase de SEÑOR está a punto de realizarse en 12 estados y UT», dijo la CCA.

Sin embargo, se emitirán órdenes separadas para Assam, que tiene disposiciones distintas en virtud de la Ley de Ciudadanía, añadió Kumar.

En la conferencia de prensa, Kumar dijo que la verificación de ciudadanía en Assamrealizado bajo la supervisión del Tribunal Supremo, está a punto de concluir.

«Bajo la Ley de Ciudadanía de la India, hay disposiciones separadas para Assam. Bajo la supervisión de la Corte Suprema, la verificación de la ciudadanía allí está a punto de completarse. La orden SIR del 24 de junio fue para todo el país. En tales circunstancias, esto no habría sido aplicable a Assam. Por lo tanto, se emitirán órdenes de revisión separadas para Assam», dijo.

El artículo 6A de la Ley de ciudadanía de 1955 establece disposiciones especiales para la ciudadanía cubierta por el Acuerdo de Assam.

Siguiendo las instrucciones del Tribunal Supremo, la ICE ha incluido a Aadhaar en la lista de 12 documentos indicativos, según su orden del 9 de septiembre relativa al SIR en Bihar.

