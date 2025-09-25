La causa de Marselino fue tachada, la impactante decisión de Kluivert

VIVA – La impactante decisión fue tomada por el entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivert. El no lleva Marselino Ferdinan para la calificación de cuarta ronda 2026 Copa del Mundo contra Arabia Saudita e Irak en octubre.

Leer también: Donald Trup está listo para desesperadamente para que Israel no sea boicoteado en el fútbol internacional



Para estos dos partidos, Kluivert ha elegido 28 jugadores para mirar el duelo contra Arabia Saudita e Irak. A diferencia de los partidos anteriores que siempre han sido un pilar, esta vez, Marselino no está en el equipo que tiene el potencial de crear esa historia.

La noticia no se llamó Marselino en el centro de atención de los lectores de Viva durante el jueves 25 de septiembre de 2025. Además, también hubo noticias relacionadas con Pratama Arhan, quien no se llamó Kluivert a Equipo nacional indonesio. Entonces, ¿qué noticias hay en el centro de atención del lector? El siguiente resumen en Round Up:

Leer también: Dijo Bojan Hodak después de que Thom Haye fuera criticado por completo



5. La puerta de la era del equipo nacional indonesio Kluivert ha estado cerrado por Pratama Arhan y Asnawi?

Nombres de dos defensores principales de la era del equipo nacional indonesio Shin Tae-yongPratama Arhan y Asnawi Mangkualam, cada vez más marginado desde que Patrick Kluivert tomó el control del equipo de Garuda.

Leer también: ¿La era del equipo nacional indonesio de la era de Kluivert ha estado cerrado por Pratama Arhan y Asnawi?



Lo último, ambos no se incluyeron en la lista de 28 jugadores llamados KlUVvert para la cuarta ronda de la zona asiática 2026 en Arabia Saudita.

4. La pérdida de la fuerte fortaleza Shin Tae-yong en la era del equipo nacional indonesio Patrick Kluivert

Equipo nacional indonesio Lanzó oficialmente una lista de jugadores para enfrentar dos partidos pesados ​​para la cuarta ronda de la zona asiática 2026 en octubre de 2025.

Bajo el mando de Patrick Kluivert, el equipo de Garuda se enfrentará a dos gigantes asiáticos, a saber, Arabia Saudita en Jeddah el 9 de octubre, luego Iraq hace tres días.

Kluivert tomó una decisión sorprendente al no llamar a dos pilares importantes, Marselino Ferdinan y Mees Hilgers. Además, el nombre del mediocampista Ivar Jenner, que solía ser el motor del juego de la era Shin Tae-yong, también volvió a la lista.

3. Presidente del Club Tráctico de Lamine Yamal y jugadores de Barcelona después del evento Ballon d’Or 2025

La joven estrella de Barcelona, Lamine Yamalmostrando una actitud adulta a pesar de no poder ganar Ballon d’Or 2025. El título del mejor jugador del mundo cayó en manos de Ousmane Dembele, un delantero del PSG que trajo con éxito a sus campeones de la Liga de Campeones.

Dembele anotó ocho goles y seis asistencias en el viaje de PSG ganó Europa por primera vez. Mientras que Yamal, quien anteriormente ganó el Trofeo Kopa como el mejor jugador joven del mundo, tuvo que estar satisfecho en el segundo lugar. El colega de Dembele, Vitinha, completa los tres primeros.

2. La impactante decisión de Patrick Kluivert ignoró a estos 5 jugadores al equipo nacional indonesio

Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert ha llamado a 28 jugadores al equipo de Patrick Kluivert. De esa lista, varios nombres de suscripciones siguen siendo un pilar.

Llámalo Jay Idzes, Kevin Diks, Rizky Ridho, Calvin Verdonk y Ole Romeny. Luego, también hay nuevos nombres, a saber, Mauro Zijlstra y Ramadan Sananta. En cuanto a Mauro Zijlstra hasta ahora nunca ha sido jugado por Volendam en Eredivisie 2025/2026.

1. La causa de Marselino Ferdinan fue tachada de Kluivert del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita e Irak

La impactante decisión fue tomada por el entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert. El no trajo Marselino Ferdinan Para la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 contra Arabia Saudita e Irak en octubre.

Para estos dos partidos, Kluivert ha elegido 28 jugadores para mirar el duelo contra Arabia Saudita e Irak. A diferencia de los partidos anteriores que siempre han sido un pilar, esta vez, Marselino no está en el equipo que tiene el potencial de crear esa historia.