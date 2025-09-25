La causa de Marselino Ferdinan fue tachada por Kluivert del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita e Irak

VIVA – La impactante decisión fue tomada por el entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivert. El no lleva Marselino Ferdinan Para la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 contra Arabia Saudita e Irak en octubre.

Leer también: Marselino Ferdinan: En los héroes pasados ​​contra Arabia Saudita con una celebración sentada, ahora desapareciendo del equipo del equipo nacional indonesio



Para estos dos partidos, Kluivert ha elegido 28 jugadores para mirar el duelo contra Arabia Saudita e Irak. A diferencia de los partidos anteriores que siempre han sido un pilar, esta vez, Marselino no está en el equipo que tiene el potencial de crear esa historia.

De hecho, Marselino es una suscripción en el escuadrón Equipo nacional indonesio En los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 desde la era del entrenador Shin Tae-yong. Además, todavía está en el equipo del equipo nacional de Indonesia desde que Kluivert comenzó a comenzar en un partido fuera de casa contra Australia. De hecho, a Marselino todavía se confía en un partido de juicio contra Taiwán y el Líbano a principios de septiembre.

Leer también: Más popular: Mees Hilgers rompió el fútbol holandés, la esposa de Dembele Hijab en el centro de atención



Sin embargo, la aparición de la antigua Persebaya Surabaya no fue satisfactoria en el último partido de doble prueba. La presencia de Marselino en el minuto 65 contra Taiwán no pudo presentar un gol para Indonesia en un partido completo 6-0.

Cuando contra el Líbano, Marselino también jugó como sustituto. Su contribución en la línea del frente no fue satisfactoria e incluso tendió a no tomar la decisión correcta en el campo.

Leer también: Más popular: esposa de Hijab Ousmane Dembele, Mees Hilgers Surprise Dutch Football



Además, Marselino también tiene problemas en minutos para jugar a nivel del club desde que migró a Europa. Solo jugó 139 minutos en KMSK Deinze y 16 minutos con Oxford United.

Marselino es prestado actualmente por Oxford a los Estados Unidos. Hasta ahora no hay certeza cuando el ex jugador de Persebaya Surabaya hará un debut.

«Necesita espacio para adaptarse, por lo que no podemos esperar demasiado en las primeras semanas», dijo el director deportivo de TrenJ, Andrej Zacik.

La ausencia de Marselino en esta citación no pudo separarse de la decisión de Kluivert, que se había unido al equipo nacional indonesio desde la primera vez que elegiría a los jugadores que actuaron en sus respectivos clubes.

«Si los jugadores no tienen minutos para jugar en el club, entonces no puedes tener una oportunidad. También tenemos que discutir la situación con el entrenador físico del jugador en el club. Este tipo de cosas es muy importante», dijo Kluivert el 12 de enero de 2025

«No solo vinieron, luego juegan. Realmente debemos verificar cómo practican, si tienen entrenamiento adicional», continuó.