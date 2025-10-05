La causa de Calvin Verdonk fue tachada por el entrenador Lille

VIVA – Entrenador LilleBruno Genesio, tomando una decisión impactante antes del choque contra Paris Saint-Germain (PSG) en la 7ª semana de la Ligue 1 2025/2026. Jugador principal Equipo nacional Indonesia, Calvin VerdonkCrucado desde el escuadrón principal de Les Dogues.

Consideración Lille vs PSG Programado para tener lugar en el Stade Pierre-Mauroy, lunes temprano en la mañana del 6 de octubre de 2025. El club francés ha anunciado 21 jugadores que fueron traídos, y por primera vez desde que se unió el verano pasado, el nombre Verdonk no estaba en la lista.

Esta decisión generacional es bastante sorprendente, teniendo en cuenta que Verdonk ha sido la primera opción en el sector de espalda izquierda. De hecho, parecía impresionante cuando Lille derrocó como Roma en la Europa League a mediados de la última semana.

Curiosamente, Lille solo trajo una izquierda pura de regreso al partido contra el PSG, a saber, Romain Perraud, que acababa de recuperarse de una larga lesión. Anteriormente, fue Verdonk quien constantemente ocupó el puesto.

Según el informe de los medios locales, Le Petit Lilllois, Enensio cruzó siete jugadores por diferentes razones. Tres de ellos-Alexsandro, Marc-Aurele Caillard y Ousmane Toure estaban ausentes debido a una lesión. Mientras Verdonk con Marius Broholm, Andre Gomes y Maxime Goffi fueron tachados por razones de tácticas.

Este paso da lugar a varias especulaciones. Uno de ellos, la decisión se relacionó con la preparación de Verdonk para unirse Equipo nacional indonesio En la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

Verdonk se incluye en la lista de 29 jugadores elegidos al entrenador Patrick Kluivert para enfrentar a Arabia Saudita (10/01/2025) e Iraq (10/10/2025). Si todavía se juega contra el PSG, el riesgo de fatiga es ciertamente alto considerando que la distancia entre los partidos es muy ajustado.

El jugador de 28 años en realidad parecía impresionante desde su debut contra la lente el 21 de septiembre pasado. Reemplazó con éxito el perraud lesionado y continuó confiando en que apareciera en el partido contra Brann Sk, Lyon, como romaníes.

Anteriormente, Genessio había elogiado la contribución de Verdonk, quien se consideraba disciplinado y podía mantener un equilibrio de defensa. Por lo tanto, la decisión de cruzarlo esta vez plantea un gran signo de interrogación.

Pero por otro lado, este paso podría ser parte de la estrategia de Lille para mantener la condición física de Verdonk, dada su apretada agenda entre los clubes y el equipo nacional.