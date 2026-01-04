La catástrofe de Sumatra se considera un impulso para la unidad, sin culparse unos a otros

Jacarta – El Frente Activador de Supermacía Civil (Bapersipil), un grupo que se centra en cuestiones humanitarias y la unidad nacional, está listo para actuar.

El representante de Bapercipil, Rizal Ebiet, afirmó que esta organización se formó deliberadamente para luchar contra la politización. desastre de sumatra y enderezar la historia de la supremacía civil.

«Celebraremos una reunión de coalición de activistas y de la comunidad para rechazar la politización de la catástrofe de Sumatra», afirmó Ebiet en una declaración escrita el domingo 4 de enero de 2025.

Ebiet explicó que antes de ser declarado público, Bapercipil primero había realizado un mapeo para identificar a 98 figuras activistas clave que todavía tenían integridad e influencia en diversos sectores, incluidos la política, el derecho o el académico.

En esta serie, dijo Ebiet, su partido llevará a cabo una consolidación y un debate para reexaminar la historia de la supremacía civil.

«Percepciones unificadas sobre si hay algo malo en nuestro camino de reforma hasta el momento», dijo Ebiet.

También se llevarán a cabo una serie de actividades como el diálogo sin entusiasmo y la consolidación de aspiraciones y compromisos nacionales. cooperación mutua en Sentul, Hambalang Bogor.

Mientras tanto, el iniciador de Bapercipil, Ade Adriansyah Utama, añadió que los desastres no son una ocasión para culparse unos a otros, sino más bien un impulso nacional para unirse y presentar soluciones.

«Las instrucciones del presidente Prabowo son muy claras: el Estado debe estar presente y ayudar al máximo a las personas afectadas por el desastre. Esto debe traducirse sobre el terreno mediante el trabajo real y la colaboración de todas las partes», añadió Ade.

Por lo tanto, continuó Ade, la participación activa de la comunidad es la base principal para fortalecer la solidaridad humanitaria.

«Animamos a que se siga fortaleciendo el espíritu de cooperación mutua», concluyó.