La casa se derrumbó debido a la lluvia, Diding Boneng se vio obligado a quedarse temporalmente en la oficina de RW

VIVA – Ocurre un desastre inesperado Todos los boones. Como resultado de las fuertes lluvias que cayeron sobre la zona de Matraman, en el este de Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025 por la tarde, su antigua casa se derrumbó y ya no era apta para ser habitada. Por razones de seguridad, Diding Boneng y su familia se vieron obligados a refugiarse temporalmente en la oficina local de RW.

Diding Boneng reconoció esta condición como el paso más seguro después de que su casa sufriera graves daños, especialmente en la parte media y trasera. Hasta el momento sigue esperando el seguimiento de las partes pertinentes mientras intenta calmar a las familias afectadas por este incidente. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



La casa de Diding Boneng se derrumbó.

La casa que se derrumbó no era un edificio cualquiera. Diding Boneng reveló que la casa era una reliquia familiar que existía desde hacía décadas. De hecho, según su confesión, se cree que la casa tiene casi un siglo de antigüedad y nunca ha sufrido grandes reformas.

El derrumbe de la casa se produjo alrededor de las 21:00 horas. Cuando ocurrió el incidente, Diding Boneng no estaba en casa. Sólo se enteró del accidente aproximadamente media hora después del incidente.

«Resultó que estaba afuera. No estaba en casa. Así que volví a casa aproximadamente media hora después del incidente. Ya estaba destruida en el medio», dijo Diding Boneng en Matraman, al este de Yakarta.

Por suerte, no hubo víctimas en este incidente. Cuando la casa se derrumbó, sólo el hijo de Diding Boneng estaba en la casa. La familia inmediatamente pidió ayuda al jefe local de RT para que este incidente pudiera ser manejado de inmediato.

Diding Boneng explicó que el estado de la casa era muy antiguo y frágil. Estimó que el edificio tenía unos 100 años.

«Esta es una casa muy antigua. Esta casa fue construida antes de que yo naciera… Parece que esta casa ha estado allí durante 100 años. Porque ahora tengo 75 años», dijo.

También destacó que la casa era una reliquia familiar que se había transmitido de generación en generación.

«De hecho, es la casa del abuelo. El abuelo descendió del padre, ahora desciende a mí», dijo.

El jefe de la RT local, Giman, confirmó que desde la tarde caían fuertes lluvias de alta intensidad. De hecho, el sonido del derrumbe de la casa se podía escuchar hasta la sala de oración, que estaba bastante alejada del lugar.