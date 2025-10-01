La casa olímpica de Mohammed Shahid arrasada en Uttar Pradesh







Una porción de la casa del Olímpico Olímpico de Padma Shri Mohammed Shahid aquí fue demolida en un camino de carretera, provocando una protesta de la familia del fallecido jugador de hockey. Según la administración, la demolición se llevó a cabo solo en aquellas propiedades para las cuales ya se había pagado una compensación. El icónico hockey La casa del jugador se encuentra a lo largo de la ruta Kachery-Sandaha.

Olímpico Mohammed Shahid. Foto de archivo

La cuñada de Shahid, Nazneen, afirmó que no había recibido ninguna compensación y que no poseía ninguna propiedad alternativa. Su primo, Mushtaq, alegó que, si bien se amplió la carretera en otro lugar se había limitado a 21 metros, en su localidad, se extendió a 25 metros.

Varanasi ADM (City) Alok Verma dijo: «En el proyecto de ampliación de la carretera, se están tomando medidas para eliminar solo aquellas propiedades por las cuales ya se ha pagado la compensación. A veces, durante las operaciones de la excavadora, pueden ocurrir ligeras desviaciones, pero no se está demoliendo arbitrariamente estructura».

Cuando se le preguntó sobre la casa de Shahid, Verma declaró que la estructura albergaba a nueve personas, seis de las cuales habían recibido una compensación. Los tres restantes habían obtenido órdenes de estadía de la corte, y sus porciones quedaron intactas, dijo.

