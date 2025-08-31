La casa oficial de Emil Dard-Arumi Bachsin fue quemada, las masas encontraron el escondite de Uya Kuya

Yakarta, Viva – Residencia oficial Emil Dardak Y Arumi Bachsin Lo que fue quemado para saquear a las masas en Surabaya fue bastante sorprendente para la comunidad. Esta noticia también se filmó rápidamente en la fila más popular de Viva.

La masa sospecha de encontrar un escondite Vas a Tampoco menos atención de robo. Sin mencionar la aparición de la casa Eko Patrio que fue saqueado hasta Rieke Diah Pitaloka a quien no le importaba si se revelaba su salario como miembro del DPR.

El siguiente es un resumen completo de la lista de la lista de noticias más popular del canal Viva Showbiz, en la ronda de la edición dominical del 31 de agosto de 2025.

La residencia oficial de Emil Dardak y Arumi Bachsin fue quemada, los bienes desaparecieron en la misa

Emil Dardak y Arumi Bachsin Foto : Viva/ Nur Faishal/ Surabaya

La manifestación no solo ocurrió en Jabodetabek sino también en Surabaya. La ciudad metropolitana fue nuevamente sacudida por una manifestación que terminó en el caos el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025. La concentración de las masas alrededor del Edificio Estatal Grahadi se convirtió en una acción anarquista cuando la multitud no estaba controlada y desahogaba la ira al dañar las instalaciones estatales.

Uno de los objetivos es la residencia oficial del vicegobernador de Java Oriental, Emil Elestianto Dardak, alias Emil Dardak, que se encuentra en el lado oeste del edificio Grahadi.

No hay suficiente alfabetización en la casa, videos masivos circulantes encuentran los escondites de Uya Kuya



Uya Kuya en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 1 de octubre de 2024

La casa de Uya Kuya fue víctima de botín. Esta sorprendente noticia sigue a un incidente similar que anteriormente le sucedió a la Cámara de Política Sahroni y Eko Patrio.

A través de las cargas en la historia de Instagram, Denny Sumargo, una visión inesperada, donde la cerca de la casa de Uya Kuya fue desarraigada por las masas que luego entraron y saquearon los artículos en ella.

Disculparse es demasiado tarde, la aparición de la casa de lujo de Eko Patrio fue saqueada por las masas



Eko Patrio. Foto : Instagram @ekopatriosuper.

El miembro del DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, finalmente abrió una voz relacionada con la agitación pública después de que la acción bailó en la sala parlamentaria. La disculpa se transmitió oficialmente el viernes por la noche, 30 de agosto de 2025.

«Feliz mejor para todos nosotros. Con gran humildad, Eco Patrio transmitió una profunda disculpa al público por la ansiedad que surgió como resultado de lo que hice. Escuché todas las aspiraciones del público sobre la emoción», dijo Eko en Instagram, recolectado en la semana 31 de Agustus 2025.

Con respecto al fantástico salario del Parlamento, Rieke Diah Pitaloka: ¡quiero reducir todo también no importa!



RIEKE DIAH PILTOKA, Foto: Isra Berlian

El político senior Rieke Diah Pitaloka estuvo presente directamente en TPU Karet Bivark, Central Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025, para entregar el funeral de Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea que fue asesinado por vehículos tácticos de Brimob durante una manifestación. Su presencia no solo debe pagar sus últimos respetos, sino que también transmite una serie de declaraciones firmes relacionadas con el trágico evento.

Frente al equipo de medios, Rieke reveló que aceptó todas las críticas públicas, incluido el asunto del salario del DPR que a menudo se cuestionaba.

La casa fue saqueada por las masas, Astrid Kuya Dejando los servicios de UYA para ayudar a las víctimas de TPPO

La residencia del artista, así como un miembro del Parlamento Indonesio, Uya Kuya, fue el objetivo de la ira masiva el sábado 30 de agosto de 2025. Cientos de residentes llegaron a la casa del hombre de 50 años y llevaron a cabo una acción saqueadora que causó que casi todo el contenido de la casa desapareciera.

Los artículos valiosos desaparecen, dejando escombros y basura dispersas en la ubicación. Supuestamente, esta acción fue desencadenada por la ira del público sobre el tema de las asignaciones de lujo para los miembros del DPR y el video bailando a varios representantes de las personas que fueron virales y recaudando controversia últimamente. Como miembro del Parlamento, Uya Kuya no escapó del centro de atención pública.

