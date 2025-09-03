La casa fue saqueada, Uya Kuya aparentemente apareció en la mezquita de Istiqlal y conoció a Jusuf Hamka

Yakarta, Viva – Hogar Vas a En el área de Duren Sawit, el este de Yakarta fue visitado por las masas el viernes 29 de agosto de 2025. La casa de lujo fue dañada y los artículos existentes saqueado.

Leer también: Jusuf Hamka dijo que Uya Kuya estaba traumatizado a la falta de sueño después de saquear en su casa



Poco después de la noticia de la destrucción de su casa sobresaliendo, circulando especulaciones salvajes en las redes sociales. Muchos ciudadanos sospechan miembros RPD RI del Partido Nacional del Mandato (CACEROLA) Esto se escapó al extranjero para evitar situaciones cada vez más calentadas.

Sin embargo, la noticia aparentemente no era cierta. El hecho de que sucedió fue diferente, y se reveló en un momento simple que era inesperado antes.

Leer también: ¡Triste! El sobrino de Chika Jessica se convirtió en la víctima equivocada en la policía cuando hubo una manifestación en Bandung



Los hechos fueron revelados en la mezquita de Istiqlal

El lunes 1 de septiembre de 2025, Uya Kuya y su esposa estuvieron presentes en la mezquita de Istiqlal, Yakarta, para realizar oraciones. En ese momento, ambos se reunieron accidentalmente con empresarios y figuras públicas, Jusuf hamka.

Leer también: Nasdem pidió un salario a las instalaciones obtenidas por Sahroni y Nafa Urbach del estopo DPR



El momento de esta reunión se grabó en un breve video que luego se subió a través de la historia de Instagram. En la grabación, se vio que Uya Kuya lo saludó amablemente.

«Accidentalmente conocí al Sr. Jusuf Hamka, por la tarde», dijo Uya Kuya.

La reunión negó inmediatamente el problema que circulaba. La presencia de Uya Kuya y Astrid en Istiqlal es una prueba de que todavía están en Yakarta, no huyendo en el extranjero a medida que se desarrollan los rumores.

El propio Jusuf Hamka dijo que estaba agradecido de poder conocer a la pareja. Llamó a la reunión como un evento lleno de significado, dadas las condiciones que enfrenta Uya Kuya.

«Alhamdulillah, la fortuna de los hijos de Sholeh. Conocí a Mas Uya, sin embargo, estaba orgulloso, todavía estaba en Yakarta. El 1 de septiembre, rezamos como Istiqlal, de repente conocimos a Mas Uya y Mbak Astrid», dijo.

Antes de separarse, Jusuf Hamka dio oraciones y mensajes de refuerzo moral. Según él, Uya Kuya es una figura que es bien conocida desde hace mucho tiempo.

«El paciente es, si Dios quiere, Dios lo hará fácil en el futuro. Esta es una buena persona», dijo Jusuf Hamka.