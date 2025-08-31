La casa fue saqueada por las masas, Astrid Kuya Bangkit Jasa Uya para ayudar a las víctimas de Tpo

VIVA – La residencia del artista y un miembro del parlamento indonesio, Vas ase convirtió en el objetivo de la ira masiva el sábado 30 de agosto de 2025. Cientos de residentes llegaron a la casa del hombre de 50 años y llevaron a cabo acciones de saqueo que causaron que casi todo el contenido de la casa desapareciera.

Los artículos valiosos desaparecen, dejando escombros y basura dispersas en la ubicación. Supuestamente, esta acción fue desencadenada por la ira del público sobre el tema de las asignaciones de lujo para los miembros del DPR y el video bailando a varios representantes de las personas que fueron virales y recaudando controversia últimamente. Como miembro del Parlamento, Uya Kuya no escapó del centro de atención pública.

En medio de una situación cálida, Astrid KuyaLa esposa de Uya Kuya, que también se desempeñó como miembro del DKI Jakarta DPRD, finalmente habló. El domingo por la tarde, esta mujer de 45 años replicó una publicación de la cuenta de fanáticos @sokoga_sosmed_positive a través de Instagram Story.

La carga contiene una defensa de Uya Kuya, afirmando que la riqueza que tiene no es únicamente de su posición como miembro del DPR, sino del resultado de sus esfuerzos en la industria del entretenimiento durante años.

«Disculpe si hay algo en desacuerdo, pero 10 meses @King_uyakuya sirvió, vea lo que se hizo», escribió la cuenta @SososMed_Posititive @Sosmed_Positif, que fue revelada por Astrid, citado para el domingo 31 de agosto de 2025.

«(Ahora) está saqueado. Ya tiene todo eso antes de convertirse en DPR», continuó la escritura. Esta carga parece ser una forma de defensa de Astrid de su esposo sin agregar más información.

Además, la carga distribuida por Astrid también explicó una serie de acciones humanitarias llevadas a cabo por Uya Kuya, especialmente para ayudar a los trabajadores migrantes indonesios (PMI) que fueron víctimas del acto criminal de tráfico en personas (TPPO).

«Uya Kuya declaró que abrió que a menudo recibió muchas quejas de PMI a través de Instagram y siempre trató de responder una por una. Afirmó ayudar a las víctimas de la trata de personas (TPPO) atrapadas en el extranjero, incluso en Camboya, Myanmar y Filipinas», dijo el comunicado en la carga.

Uno de los casos que UYA había planteado fue la historia de un equipo (ABK) llamado Imran, quien se destacó a través de su canal de YouTube y recibió una amplia atención de la comunidad.

Mientras tanto, la policía ha tomado medidas asegurando a nueve personas sospechosas de estar involucrados en el saqueo en la residencia de Uya Kuya.

Sin embargo, el daño que ocurrió fue muy severo, con casi todos los objetos de valor en la casa desaparecieron. Este incidente se convirtió en un foco público y provocó una discusión amplia sobre la relación entre los representantes de la gente y la comunidad, así como el impacto de la controversia que involucra a los miembros del DPR.