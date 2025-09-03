La casa fue saqueada por la misa, esta fue la reacción de la esposa de Uya Kuya

VIVA – El incidente saqueo de varias figuras públicas, así como miembros del parlamento indonesio, como Ahmad Sahroni, Vas aEko Patrio, a Nafa Urbach, en el centro de atención pública. El incidente planteó una gran emoción en las redes sociales después de que las masas dañaron y sacaron varios objetos de valor de sus hogares.

Uya Kuya se convirtió en uno de los más destacados en este evento. Su casa de lujo que se construyó a partir de los resultados de su arduo trabajo en el mundo del entretenimiento fue saqueada hasta que se dañó mucho. Aun así, el propio Uya declaró que recibió este desastre con gracia. Una actitud similar también fue mostrada por su esposa, Astrid Kuyaquien eligió ser sincero a pesar de que su propiedad desapareció. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Astrid Kuya enfatizó que no le importaba la pérdida material experimentada. Sin embargo, hay una cosa que todavía espera regresar, a saber, sus gatos mascotas que fueron saqueados por las masas.

«Si tuviera lo mismo, nací sinceramente pero por el asunto de nuestro gato», te dijo Astrid Kuya a los medios de comunicación.

Según Astrid, la mascota se ha convertido en parte de su familia. Por lo tanto, espera que haya una buena intención de regresar.

Astrid también dijo que había presentado completamente este caso de saqueo a la policía. Espera que los agentes de la ley puedan hacer un seguimiento del incidente de manera justa, incluida la posibilidad de devolver a su animal favorito.

«Lo hemos entregado a la policía, espero que el gato haya vuelto, pero solo reza, de ayer rezo para que hay quienes tienen la intención de ser buenos y regresar», explicó.

Además, Astrid dijo que no quería llegar demasiado tarde en la tristeza de este desastre. De hecho, trató de ver el lado positivo esperando que los artículos tomados por las masas pudieran beneficiar a otros.

«Cuando se trata de saquear, lo han dejado ir, cuando veo el video ‘Dios dispuesto, lo toman puede ser útil para ellos'», concluyó Astrid.

Para el registro, el saqueo de la casa de Uya Kuya se desencadenó por la circulación de videos que se mostraron como si estuvieran felices y bailando por el aumento en las asignaciones de casa del DPR. Se cree que el video es un desencadenante de malentendidos públicos. Como resultado, la casa de UYA era el objetivo de los berrinches de masas a la propiedad, incluidas las mascotas, desapareció.