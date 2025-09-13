La casa fue saqueada por la misa, ¿cuánta pérdida Eko Patrio?

VIVA – Eko Hendro Purnomo o mejor conocido como Eko PatrioFinalmente apareció al público después de que su casa en Yakarta fue atacada por el saqueo masivo. Afirmó haber perdido todos los objetos de valor en la casa, sin nadie.

Cuando se le preguntó cuánta pérdida sufrió por él, Eko afirmó no contarla. Sin embargo, todos los bienes se agotan y se agotaron sin nada que quede en su casa. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«No he calculado cuánto es la pérdida, pero todo se agota y se agotó, no queda nada. Tanto el problema de los pantalones, todos tienen hijos, no queda nada agotado y se derrite», explicó cuando se encontró en la Policía Metropolitana de Yakarta, 12 de septiembre de 2025.

Este incidente ocurrió a fines de agosto de 2025, junto con las principales protestas que afectaron a Indonesia. La manifestación, que fue provocada por la insatisfacción pública con el desempeño del Parlamento Indonesio, condujo a disturbios, uno de los cuales fue el incidente saqueador en la Casa de Eko Patrio, un miembro del Parlamento desde la bandeja.

Se estima que las pérdidas materiales alcanzarán miles de millones de rupias. Pero para Eko Patrio, el impacto que más se siente en su familia. Sus hijos están traumatizados, mientras que su esposa también necesita apoyo psicológico.

«Ahora quiero mejorar aún más la psicológica de mis hijos, mejorar la psicológica de mi esposa, creo que es más importante, todos se centran en la familia», explicó Eko Patrio.

No solo eso, la posición de Eko Patrio en su partido también estaba amenazada. Admitió que no quería cuidar la política por un tiempo.

«Dejaré los asuntos a los partidos políticos, no me he ocupado de los demás. Para mí, lo importante ahora es que estoy cerca de mi familia, Lillahita’ala, lo dejo todo como miembro del consejo o qué, lo dejo a mi cabeza, el Sr. Zulkifli Hasan», dijo.

Eko Patrio afirmó que la casa fue construida a partir de los resultados de su arduo trabajo durante décadas de una carrera en el mundo del entretenimiento, no únicamente por el salario del DPR. Aunque decepcionado, ahora está tratando de ser sincero y hacer de este desastre una autorreflexión.

«Cuando hablo sinceramente, por supuesto, el comienzo del principio hay una sensación de decepción, pero ahora, dejo que todo suba, quiero reflexionar mejor sobre mí mismo. Tal vez está decepcionado, etc., pero está bien», dijo.