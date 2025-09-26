La casa fue dañada por el terremoto en Situbondo para aumentar a 64

SitubondoVIVA – Agencia regional de gestión de desastres (Bpbd) Situbondo Regency, East Java, registra la cantidad Casa dañado por las choques terremoto La tierra con una magnitud de 5.7 aumentó a 64 casas extendidas en cuatro aldeas.

El jueves 25 de septiembre a las 16.04 WIB, la Agencia de Meteorología, Geofísica y Climatología (BMKG) informó que el Centro de terremotos de magnitud 5.7 estaba a 46 kilómetros al noreste de Banyuwangi, con una profundidad de 12 kilómetros. El terremoto no tiene potencial de tsunami.

«Después de recopilar datos hasta el jueves medianoche, por el momento, el número de casas afectadas por el terremoto aumentó a 64 casas», dijo el viernes el jefe de Situbondo Regency BPBD Sruwi Hartanto en Situbondo.

Residentes de Situbondo afectados por el terremoto limpiando las ruinas del edificio Foto : Antara/Novi Husdinariyanto

Hasta 64 casas afectadas por el terremoto, continuó, se extendió en cuatro pueblos, a saber, el pueblo de Sumberwaru, el pueblo de Wonorejo, el pueblo de Sumbarear y el pueblo de Sumbereje (distrito de Banyuputih).

Sruwi Hartanto detalló la casa afectada por el terremoto en el pueblo de Sumbarear, 16 casas, aldea de Sumberwaru, 25 casas, aldea de Wonorejo, 19 casas y en el pueblo de Sumbereje 4 casas.

«Si el daño debido al terremoto varía, comienza a romperse en la construcción de la casa e incluso hay algunas casas colapsadas», dijo.

Un residente de la aldea de Sumberwaru, Misrianto, dijo que el terremoto ocurrió repentinamente y que el terremoto tectónico golpea casi todos los edificios de su casa, e incluso un lado de las paredes de la casa se derrumbó.

«Alhamdulillah, mi familia sobrevivió porque cuando el incidente se quedó sin la casa», dijo.

Información obtenida EntreSegún los informes, siete puestos de resort del Parque Nacional Baluran también fueron dañados por un terremoto con una magnitud de 5.7, a saber, el poste del techo del edificio se derrumbó, las paredes del terremoto estaban agrietadas.

Otros seis puestos en el área del Parque Nacional Baluran que también se ven afectados son Watunumpuk Post, Merak Post, Bama Post, Bajulmati Post, Perengan Post y Bitakol Post, también sufrieron daños agrietados y algunos de los techos se derrumbaron.

BMKG informó que el terremoto tectónico sacudió Java y Bali del este a las 16:04 WIB, y los resultados del análisis BMKG mostraron que este terremoto tenía un parámetro de actualización con una magnitud de 5.3.

El epicentro de terremotos se encuentra en el mar, a 40 kilómetros al noreste de la región de Banyuwangi, Java Oriental, a una profundidad de 12 kilómetros. (Hormiga)

