La Casa del Ministro de Finanzas, Sri Mulyani, en Bintaro fue saqueada, un impactante guardia de seguridad

South Tangerang, Viva – Las personas desconocidas saquearon Casa Ministro de finanzas República de Indonesia Sri Mulyani En Jalan Mandar, Bintaro Sector 3A, South Tangerang, domingo por la mañana.

«La primera ola fue alrededor de una vez (temprano en la mañana), la segunda ola ocurrió alrededor de las tres en punto (temprano en la mañana)», dijo el personal de seguridad de la casa, Joko Sutrisno. Entre a la semana alrededor de las 05.00 a.m.

El testimonio de Joko está en línea con la información de algunos residentes, incluido un residente que pidió ser llamado solo Renzi.

La misma información fue entregada por tres unidades de seguridad en la boca del complejo Mandar y a través del camino complejo, que está a unos 150-160 metros de la casa que fue saqueada.

«Pero la Sra. Sri (Mulyani) no está en casa», dijo Renzi, quien fue acordado por Joko Sutrisno.

Complejo de carretera de la residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani en Bintaro

Joko admitió que solo él y una familia de familiares en la casa. Los familiares fueron evacuados a la casa vecina antes de que la misa saqueara la casa.

Parece que frente a la casa saqueada todavía hay montones de artículos para ser saqueados, pero los saqueadores no han sido transportados.

La casa en sí se encuentra justo al final de la carretera y ahora está bien protegida por el personal de TNI en más números.

De la declaración de Joko y otros residentes, no hubo muertes en el incidente en la casa. Ningún vehículo de cuatro ruedas estaba dañado, porque no estaba allí.

Según los testigos oculares, el saqueo de la segunda ola es la más terrible porque involucra a cientos de personas, tal vez incluso mil personas.

«Solo puedo ver desde detrás de las cortinas de mi casa, no me atrevo a salir, porque muchas personas vienen», dijo un vecino que pidió su nombre para no ser mencionado.

Él y también Joko y Renzi dieron la misma información de que los perpetradores todavía eran muy jóvenes.

«La edad más antigua es probablemente de 25 años, la mayoría de ellos siguen siendo adolescentes», dijo Ali, quien fue justificado por Jayadi.

Ambos guardias de seguridad guardan la puerta de entrada de Jalan Mandar, justo en frente de la carretera principal, Jalan Bintaro Utama 3.

Ali y Jayadi son dos guardias de seguridad que protegen la puerta principal, que es la entrada de Jalan Mandar, que es el único acceso por la noche al complejo Mandar.

Según ellos y varios testigos allí, el movimiento de masas parecía estar estampado. Se reunieron primero alrededor de las 12:30 de la mañana, frente al complejo Mandar Jalan.

«El número es cientos, tal vez acercándose a mil personas», dijo Ali.

Otro testigo que también pidió que su nombre no fuera mencionado declarado, como si hubiera una señal antes de que las masas entraran en el complejo.

«La señal son los fuegos artificiales, porque inmediatamente después del sonido de los fuegos artificiales, las masas empujaron al complejo», dijo el testigo, diciendo que el comandante también exclamó a la mafia desconocida para que nadie llevara la moto al complejo.

«No podemos evitarlo demasiado», dijo Jayadi.

Según Renzi, Joko y un soldado TNI que fue revelado como una ayuda para proteger la casa, las masas eran demasiado, por lo que todo lo que podían hacer era calmar a las masas para no hacer más, especialmente quemar la casa.

Renzi dijo, de hecho, los vecinos habían estado en guardia, después de conocer su entorno repentinamente ruidoso en medio de la noche.

Algunas de las personas que están seguras no son estos residentes locales, cantando cuando están en una edad temprana.

«Hay muchos de ellos y algunos llevan armas afiladas», dijo Renzi.

El testimonio de Renzi fue justificado por el video tomado por Joko Sutrisno. Un testigo incluso dijo que entre los saqueadores había drones.

Inicialmente, la noticia del saqueo de la casa de Sri Mulyani en Bintaro surgió de la carga de redes sociales propiedad de residentes alrededor de la una de la mañana.

De algunos de los programas y videos que Joko también tomó, los residentes tomaron lo que había en la casa, incluida la televisión, el contenido del armario y más.

Ahora, la situación en torno a Mandar y la casa mencionada por el Ministro de Finanzas, Sri Mulyani, ha regresado a la normalidad y está protegida por docenas de soldados. (Hormiga)