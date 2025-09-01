La casa del funcionario fue saqueada por las masas, los internautas agradecieron a Andre Taulany

VIVA – Instagram Andre Taulanán De repente lleno de agradecimientos de los internautas. Esto sucedió después de la emoción del saqueo de las masas a las casas de los funcionarios, incluidas las celebridades. Eko Patrio Y Vas a.

No sin razón, los internautas agradecieron a Andre Taulany por el contenido que contiene una revisión de las casas de los funcionarios se considera muy beneficioso para la situación actual.

«Gracias, señor, por la revisión de las casas de representantes», escribieron los internautas en la columna de comentarios de Andre Taulany, citado el lunes 1 de septiembre de 2025.

«Gracias por la visita, hermano», dijo otro.

«No sabes gracias, te he ayudado, Iron Man, la película Beep, Dildo Black Mamba, Come Sungkem y el Presidente», dijo Netizen.

«Gracias por la revisión de la casa de Pak Haji», dijo otro intervalo.

En el canal de YouTube Taulay TV, hay una serie de contenido sobre las casas de los funcionarios. Entre ellas se encuentran las casas de desglose Ahmad Sahroni Crazy Rich Tanjung Priok ‘,’ Sidak New Eko Patrio House Precio 150 mil millones de lujo ‘una vez’, y ‘Uya Kuya House tiene 6000 metros de tierra’. El contenido es lo que hace que los internautas puedan ver toda la casa para conocer el diseño.

Para obtener información, el 30 de agosto de 2025, la Cámara del Miembro del DPR Ahmad Sahroni en Tanjung Priok, North Yakarta, fue el objetivo de saquear a las masas después de su declaración que llamó el discurso de la disolución del DPR como una «idea de un tonto» provocó la ira pública.

Las masas dañan y toman objetos de valor como muebles, electrónica, a la caja fuerte que contiene dólares. Esta acción se transmitió en vivo en Tiktok, provocó un llamado a las redes sociales para atacar a la Cámara de Eko Patrio y Uya Kuya, miembro del DPR de Pan, que también fue criticado por su baile en la sesión de MPR el 15 de agosto de 2025, considerado insensible a las dificultades económicas de la gente.

Esa noche, la casa de Eko Patrio en Setiabudi, South Yakarta y Uya Kuya en Duren Sawit, East Yakarta, estaba ocupada. Artículos como TV, ropa, hasta que la mascota uya kuya gato fue saqueado.

Aunque TNI y los oficiales de policía están en guardia, no pueden detener a las masas. Eko y Uya se disculpan a través de Instagram, mientras que Pan desactivó su membresía de DPR al 1 de septiembre de 2025.