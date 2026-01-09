La casa del ex Ministro de Religión Gus Yaqut está fuertemente vigilada después de ser nombrado sospechoso de corrupción en las cuotas del Hajj

Jacarta – Casa del ex Ministro de Religión, Yaqut Cholil Qoumas En la zona de Condet, al este de Yakarta, ha estado estrechamente vigilado por las fuerzas de seguridad desde la Comisión de Erradicación. Corrupción (kpk) lo nombró sospechoso de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj 2023-2024.

Lea también: KPK revela el papel de Yaqut y Gus Alex al convertirse en sospechosos de la cuota del Hajj



Se puede ver que desde las 17.20 WIB hasta ahora, la actividad alrededor de la casa ha sido relativamente normal con vehículos entrando y saliendo de la zona residencial.

Varios agentes fueron vistos desde la tarde en la zona de la casa del ex funcionario, controlando el movimiento de los residentes locales y limitando el acceso a invitados no autorizados.

Lea también: El ex Ministro de Religión Yaqut será detenido inmediatamente



Un funcionario de seguridad dijo que a los medios no se les había permitido ingresar al área de la casa.

«No puedo entrar todavía, sólo estoy haciendo mi trabajo», dijo uno de los agentes que pidió no ser identificado.

Lea también: KPK recibe un reembolso de 100 mil millones de IDR de la oficina de viajes relacionado con la corrupción de las cuotas del Hajj



El oficial también dijo que cada huésped que llega al área siempre es verificado para determinar su identidad y el propósito de su llegada.

Anteriormente, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) confirmó que el exministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) era sospechoso en un presunto caso de corrupción relacionado con la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en el Ministerio de Religión en 2023-2024.

«Así es», dijo el vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rohcahyanto.

Sin embargo, Fitroh no ha proporcionado más información sobre el sospechoso del caso. soñar no viene¿Es solo Yaqut o hay otros partidos?

En otra ocasión, el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, también confirmó que la agencia anticorrupción había nombrado a un sospechoso en el caso de las cuotas del Hajj.

«Es cierto, en la investigación del caso de las cuotas de Hajj se ha nombrado a un sospechoso», dijo Budi.

No sólo el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas (YQC), el KPK también ha nombrado a su ex personal especial, Ishfah Abidal Aziz (IAA), alias Gus Alex, como sospechoso en el mismo caso.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que había iniciado una investigación sobre el presunto caso de corrupción de las cuotas del Hajj y dijo que se estaba comunicando con la Agencia Suprema de Auditoría de Indonesia para calcular las pérdidas estatales.

El 11 de agosto de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció el cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso, que superaban el billón de IDR e impidió a tres personas viajar al extranjero durante los próximos seis meses.

Los impedidos fueron el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex como ex miembro del personal especial durante la era del Ministro de Religión Yaqut Cholil, y Fuad Hasan Masyhur como propietario de la oficina organizadora de Hajj Maktour. (Hormiga)