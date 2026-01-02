La casa de su familia fue aterrorizada, la creadora de contenido Sherly Annavita comparte imágenes de CCTV





VIVA – Contenido del creador Sherly Annavita Se sabe que fue atacado terror el 30 de diciembre de 2025. A través de su cuenta de Instagram, Sherly reveló que había sido aterrorizada por el vandalismo en forma de graffiti en su vehículo particular. No sólo eso, su casa también fue bombardeada con bolsas. huevos podridos así como escritos amenazantes dirigidos a él.

Tras el incidente terrorista, Sherly Annavita subió una grabación de vídeo de CCTV el jueves 1 de enero de 2025, que mostraba los momentos en que ocurrió la acción. En el video se sabe que el acto terrorista se llevó a cabo el 30 de diciembre a la 01.46 WIB.

Mientras llevaba a cabo esta acción, se vio a un perpetrador bajando y cometiendo vandalismo tachando el capó del auto de la familia de Sherly. Después de eso, el perpetrador, vestido con una chaqueta negra, arrojó una bolsa que contenía huevos podridos a la terraza de la casa de la familia de Sherly antes de finalmente huir del lugar.

«ESTO ES EL CCTV DEL TERROR. ¿DÓNDE CONSEGUÍ LA cédula de identidad de la familia de SHERLY? ​​Esta casa no es la casa privada de Sherly y hay un ligero error en el tamaño del garaje para que el vehículo no se pueda cargar completamente. Así que a veces el coche se mantiene delante de la casa como varios otros vecinos, sobre todo porque la carretera compleja es relativamente ancha», escribió Sherly, citado el viernes 2 de enero de 2026.

Según Sherly, el autor llevó a cabo su acción en dos motos. Una motocicleta se utilizó para confirmar el objetivo, mientras que la otra transportaba a dos personas como ejecutores.

En la carga, Sherly reveló la razón por la que publicó la grabación del video CCTV en su cuenta de redes sociales. Esto se debe a que el terror involucraba a la familia. Así como informar al público sobre la serie de incidentes terroristas que vivieron.

«¿Por qué decidiste publicar este terror en las redes sociales? Porque la amenaza involucraba a la familia (enviar la identidad de tu hermana). Después de que anteriormente había tantos DM y WA de terror que tenían un nivel de similitud. Entonces, si suceden cosas extrañas después de esto, los amigos al menos sabrán la secuencia de los eventos», escribió.

Sherly también admitió que el incidente terrorista del 30 de diciembre fue similar al terror que le sobrevino en 2019. En ese momento, estuvo presente para dar una opinión sobre el traslado de capital en el evento del Indonesia Lawyers Club en TVOne.

Página siguiente Después de este incidente, Sherly admitió que no acorraló específicamente a ninguna parte en particular como autor intelectual de este acto de terror. Porque, según él, es muy posible que los perpetradores sean partes que quieran enfrentarse entre sí y obtener ganancias. Sin embargo, no se puede negar que, afirmó Sherly, las expresiones de altos funcionarios, empezando por el Presidente, SESKAB, etc., que sin darse cuenta a menudo parecen hacer declaraciones que arrinconan a los influencers/voluntarios, permiten que varios partidos, tanto de dentro como de fuera del gobierno, las utilicen para sus propios fines. Esto incluye personas influyentes «pro» gubernamentales y cuentas anónimas que a menudo contraatacan a las víctimas del terrorismo. «Terror como este es experimentado habitualmente por cualquiera que se considere que está en conflicto con la política gubernamental, algunos incluso pierden la vida. Ya sea en el caso de la Ley de Creación de Empleo, la revisión de la Ley KPK, la Ley TNI POLRI, etc. Por lo tanto, es natural que se suponga que los perpetradores provienen de instituciones/partidos que se beneficiarán del silencio de las víctimas. Esperemos que no haya más incidentes similares en el futuro. Aamiin», dijo.









