La casa de Sri Mulyani CS fue saqueada después de la manifestación, la policía abrió la voz sobre la seguridad

Yakarta, Viva – Sede de la policía Votos abiertos con respecto a la acción de saqueo de varios funcionarios, incluido el Ministro de Finanzas. Sri MulyaniLo que sucedió después de la ola de manifestaciones a fines de agosto de 2025.

La Jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, el general de brigada, Trunoyudo Wisnu Andiko, dijo que su partido todavía está recopilando datos de la policía regional para garantizar la escala del incidente.

«Esto ha sido realizado por el inventario por la Polda-Polda, y luego se consolidó», dijo Trunoyudo, lunes 1 de septiembre de 2025.

Los residentes saquearon la casa de Eko Patrio Foto : Antara/M Riezko Bima Elko Prasetyo

Aun así, Trunoyudo aún no ha especificado el problema de seguridad técnica, incluido el número de personal que fue alertado para proteger las casas de los funcionarios estatales. Solo enfatizó que el proceso de investigación continuó.

«En los desarrollos, veremos los resultados de los investigadores en el campo. Podemos responderlo en el pasado», dijo.

Se sabe que las olas de saqueo comenzaron a extenderse después de una manifestación masiva relacionada con la fantástica asignación del DPR y el caso del conductor de taxi en la motocicleta en línea affan Kurniawan, quien fue asesinado por Rantis (vehículo táctico) Brimob. Varias casas oficiales fueron atacadas.

Casas de miembros de DPR inactivos Ahmad Sahroni En el norte de Yakarta, por primera vez en desaconsejado. No hace mucho, hogar Vas a Y Eko Patrio También saqueado. La residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani no escapó del objetivo de las masas.