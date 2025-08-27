La casa de lujo de Riza Chalid en Rancamaya fue confiscada por la oficina del Fiscal General, ¡el alcance de la sacudida!

Yakarta, Viva – La oficina del Fiscal General (AGO) continúa moviéndose para buscar activos que pertenecen al caso sospechoso corrupción y crímenes de lavado de dinero (TPPU), Muhammad Riza Chalid Alias ​​Riza Chalid.

Leer también: Fortalecer la seguridad energética a la seguridad alimentaria, Pertamina desarrolla 110 innovaciones a través del programa PFMUDA



New Tler, los investigadores confiscaron un Casa Super lujo con un área de 6.570 metros cuadrados. La ubicación se encuentra en el área de élite de Rancamaya Golf Estate, Bogor, West Java.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, reveló que la casa confiscada estaba en Jalan Bunga Raya número 9, 10 y 11, Kelurahan Kertamaya, distrito de South Bogor. La confiscación se llevó a cabo el martes 26 de agosto de 2025.

Leer también: Pertamina Energi Negeri simultáneamente en 28 ciudades, intensifica la educación energética para 19 mil estudiantes de escuela primaria



«Ha confiscado. Además del automóvil que ayer la confiscación ayer, ayer había confiscado un sector terrestre que supuestamente pertenecía al sospechoso de MRC», dijo Anang al IGO, el miércoles 27 de agosto de 2025.



La cara de Riza Chalid (derecha) fue traída por la manifestación. Foto : Viva.co.id/anhar Rizki Affandi

Leer también: PRABOWO: La mejor educación y salud se pueden realizar si no hay corrupción



Anang detallado, el activo tiene tres certificados de derechos de uso de edificios (HGB). Primero, el número de HGB 01169 con un área de 2,591 m², segundo número de HGB 01170 con un área de 1,956 m² y el tercer número de HGB 01171 con un área de 2.023 m².

Según él, la casa de lujo fue comprada por Riza Chalid en nombre de una empresa. Sin embargo, Koprs Adhyaksa aún no ha abierto la identidad de la compañía.

«Esto está en nombre de una de las compañías. Más tarde, el equipo de investigación también buscará otros activos, además de este activo», dijo.

Durante una búsqueda, los investigadores encontraron y confiscaron una serie de documentos importantes, incluidos los certificados que supuestamente estaban relacionados con las prácticas de TPPU obtenidas de la corrupción.

«Los documentos relacionados están ahí, todos los certificados (confiscados), esto está relacionado con TPPU con el delito penal de corrupción», dijo.

El propio Riza Chalid fue nombrada como sospechosa en un caso de corrupción de gobernanza del petróleo Pertamina Período 2018-2023. Sin embargo, siempre estuvo ausente del examen a pesar de que había sido llamado cuatro veces, incluso después de ser oficialmente sospechoso.

Se sospecha que lleva a cabo una gran intervención sobre la gobernanza del petróleo, incluido el plan de alquiler de la terminal de combustible en Merak. Ahora, la oficina del Fiscal General enfatizó que continuarían cazando todos los activos y personas afiliadas a Riza.

La persona en cuestión también está oficialmente sujeta al artículo de lavado de dinero (TPPU). El estado del sospechoso de TPPU ha estado vigente desde el 25 de julio de 2025. Ahora también ha sido incluido en la lista de búsqueda de People’s (DPO). La carta de determinación de DPO contra Riza Chalid salió el 19 de agosto de 2025.