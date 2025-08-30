La casa de Geruduk Sahroni, la misa dañada por el auto Lexus y la figura de acción Iron Man

Yakarta, Viva – La acción masiva en Tanjung Priok, North Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025, condujo al caos. Cámara perteneciente a un miembro de la Comisión III RPD RI, así como un político del partido nasdem, Ahmad Sahroniocupó cientos de personas alrededor de las 15:00 Wib.

Las masas que entraron en masa con motos llenaron el callejón estrecho hasta la residencia de Sahroni e inmediatamente mantuvieron una fuerte protesta.

La multitud ingresó a Jalan Swasembada Timur XXII, pueblo de Kebon Bawang, para llenar el frente de la casa. Sin embargo, la situación es cada vez más incontrolable cuando algunas masas actúan anarquistas.

En el video subido por la cuenta de Instagram @infoawaratarat, está claro que un automóvil de lujo Lexus estacionado en el garaje de la casa de Sahroni fue dañado por las masas. No solo eso, varios muebles dentro de la casa se desmoronaron.

De hecho, la recolección de figuras de acción de Sahroni también fue dirigida, que van desde las cifras de acción spiderman dañadas hasta las figuras de acción de Iron Man se saquearon.

Este motín supuestamente fue provocado por la controvertida declaración de Ahmad Sahroni que hace algún tiempo era viral en las redes sociales. Mientras estaba en la Policía Regional de Sumatra del Norte el viernes 22 de agosto de 2025, respondió fuertemente al discurso de la disolución de la DPR.

Sahroni hizo una oración picante que inmediatamente cosechó una polémica. «Registro, la persona que dijo que rompió el DPR era un tonto en el mundo», dijo Ahmad Sahroni.

Según él, las críticas al DPR están bien. Sin embargo, el llamado para disolver el DPR se considera excesivo e irracional. «¿Por qué? ¿Somos todos buenos? Estúpidos. Pero hay procedimientos para manejar cómo transmitir críticas que debemos evaluarnos», dijo.

El político de Nasdem agregó que la comunidad tenía el derecho total de criticar, quejarse e incluso regañar a los miembros del consejo. Sin embargo, recordó que las críticas no se hacen en exceso.

«¿Puede el DPR poder convencer al público para que se someta a un proceso gubernamental como ahora? No necesariamente. Entonces, no permita que las cosas disuelvan arbitrariamente al DPR, no, no, los que dicen que nunca se sientan en el DPR.

Sahroni enfatizó, aunque la crítica es algo natural, el DPR todavía tiene un papel importante en el sistema gubernamental. «No seas un poco por el DPR hablando de este problema blasfemado. Está bien ser blasfemado hasta que Mampxx también esté bien, todavía de pie el DPR, hasta cuando sea lo mismo», concluyó.

Hasta que se revelara esta noticia, no hubo una declaración oficial de la policía sobre el incidente de destrucción y saqueo en la casa de Ahmad Sahroni.