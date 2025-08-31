La casa de Eko Patrio fue vigilada por el Tni-Polri después de ser saqueada

Yakarta, Viva – Policía y TNI Mantente despierto en Casa Miembro de DPR RI EKO Hendro Purnomo o Eko Patrio En Jalan Karang Asem 1, Kuningan, Setiabudi, South Yakarta, para crear una atmósfera propicio, después de ser saqueada por las masas el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025.

«Hay un guardia del TNI y Polri«Dijo el jefe de policía del metro del sur de Yakarta, el comisionado principal Nicolas Ary Lilipaly cuando se contactó en Yakarta el domingo.

Nicolas dijo que durante el incidente, el personal desplegado no era comparable a la gran cantidad de masas.

Sin embargo, se aseguró de que la atmósfera se mantuviera propicio hasta este domingo por la mañana después de la acción de saqueo.



Los residentes saquearon la casa de Eko Patrio Foto : Antara/M Riezko Bima Elko Prasetyo

«Sin embargo, la gran cantidad de masas llegó a la escena del crimen, una tras otra en tres oleadas para destruir y saquear», dijo.

Anteriormente, el sábado 30 de agosto, varios muebles para el hogar, ropa, hasta que los artículos electrónicos parecían estar dispersos, el piso de la casa estaba lleno de vidrio de puerta y ventanas rotas arrojadas por objetos duros.

Algunas personas fueron vistas llevando sillas, luces, sillas, maletas, oradores de estudio y colchones de la casa llamado Eko, vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes VI.

Los oficiales de seguridad y los funcionarios vestidos con un camuflaje completo que estaban en espera afuera y dentro de la casa parecían incapaces de hacer mucho cuando la gente continuaba llegando.

La mayoría de los residentes afirmaron conocer la ubicación y la existencia de actividades de saqueo en la casa desde la distribución de videos de transmisión en vivo y también imágenes de video cargadas en varios canales de redes sociales.

Anteriormente, Eko Patrio estaba en el centro de atención pública después de subir un video de parodia en su cuenta personal de Tiktok @ekopatriosuper que se presentó actuando como un «musical» «Horeg» «discomokey».

El video provoca fuertes críticas de los ciudadanos porque se considera insensible a los problemas de la comunidad y luego, el sábado por la noche, el 30 de agosto, EKO transmitió oficialmente una disculpa al público a través de subidas de video en su cuenta personal de Instagram. (Hormiga)