La casa de Eko Patrio fue saqueada por las masas, los artículos de lujo desaparecieron

Yakarta, Viva – Casa del miembro RPD Ri de la facción de la pan, Eko Hendro Purnomo o mejor conocido como Eko Patrio En el área del sur de Yakarta, el objetivo de invasión y saqueo el sábado 30 de agosto de 2025 por la noche.

En la grabación de video compartida por la cuenta de Intagram @Depok24jam Visto docenas de personas que ingresan a la casa de lujo de Eko sin resistencia significativa.

Transportan libremente varios artículos, que van desde electrónica, muebles domésticos, hasta productos privados que pertenecen a la familia. El ambiente parecía caótico con personas dentro y fuera de la casa que llevaba botín.

Artículos visibles saqueado Entre otros refrigeradores, televisión, dispensadores de agua, tapices de pared, bolsas de lujo, ropa, zapatos para alfombras.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de la policía sobre el saqueo que ocurrió en la Cámara de los Miembros de la Junta.

Se sospecha que esta acción ocurrió porque las masas protestaron la acción bailar Eko Patrio en la sesión anual de MPR RI hace algún tiempo.

Con respecto a este tema, Eko había transmitido su disculpa por bailar en la sesión anual.

«Con mi humildad, Eko Patrio transmitió una profunda disculpa al público por la ansiedad que surge de lo que hice», dijo Eko Patrio a través de su Instagram personal.