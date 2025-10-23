La Casa de Dinamita de Kathryn Bigelow es una llamada de atención sobre las armas nucleares

Ernest J. Moniz fue el decimotercer Secretario de Energía de los EE. UU. y es copresidente y director ejecutivo de Nuclear Threat Initiative, una organización de seguridad global no partidista y sin fines de lucro centrada en reducir las amenazas nucleares, biológicas y tecnológicas emergentes que ponen en peligro a la humanidad.

Al observar cómo el presidente ficticio es evacuado de Washington en la película de la directora Kathryn Bigelow, “Una casa de dinamita«, me trajo de vuelta a mi propio viaje en helicóptero a un búnker subterráneo como Secretario de Energía. Afortunadamente, mi viaje fue una prueba para garantizar la continuidad del gobierno en caso de un ataque nuclear, pero como subraya la película, un paso en falso podría llevarnos más allá de las pruebas y hacer que la civilización se derrumbe.

La trama de Bigelow se centra en lo que sucede cuando un único misil con armas nucleares sin atribuir es lanzado contra Estados Unidos, lo que desencadena una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder.

“A House of Dynamite” debuta en Netflix en medio de un oportuno renacimiento cultural que se está produciendo en este momento en materia de armas nucleares, iniciado por “Oppenheimer” de Christopher Nolan y antes de la próxima adaptación de James Cameron de “Ghosts of Hiroshima”. También se está extendiendo más allá de la pantalla grande, con la temporada 3 de “The Diplomat” de Netflix estrenada la semana pasada, y el final de la temporada 2 de la serie récord de Amazon “Fallout” que se estrenará el 5 de febrero, el día antes de que expire el Nuevo START, el último tratado restante que limita el tamaño de las reservas nucleares.

Estas poderosas películas y programas llegan en un momento en que se espera que la cantidad de armas nucleares en el mundo aumente por primera vez en más de cuatro décadas, y tienen un papel importante que desempeñar para recordar a la gente que vivimos en el mundo real con 12.000 armas nucleares, bajo la constante amenaza de una catástrofe global. Hoy en día, los riesgos nucleares están aumentando en casi todos los aspectos, y muchos expertos coinciden en que el riesgo de que se utilice un arma nuclear (a propósito o por accidente) está en su punto más alto desde la crisis de los misiles cubanos de 1962.

Las armas nucleares están en el espíritu de la época, pero ¿puede la cultura despertar una vez más la demanda pública de progreso en el mundo real?

Cada vez hay más pruebas de que el impactante thriller de Bigelow cambiará las creencias de la audiencia sobre los riesgos nucleares. Mi organización encargó una investigación centrada en el avance de dos minutos de la película, con 1.000 estadounidenses viendo el avance y 1.000 viendo otro contenido. Aquellos que vieron el tráiler eran menos propensos a decir que las armas nucleares nos mantienen seguros, más propensos a desear un mundo sin armas nucleares, más propensos a creer que Estados Unidos debería trabajar para reducir las armas nucleares a nivel mundial y más propensos a decir que reducir los riesgos de las armas nucleares era importante para ellos personalmente.

“La cultura se come la estrategia en el desayuno” es una máxima popular por una razón: existe amplia evidencia de que la cultura sienta las bases para el progreso político al cambiar las creencias públicas y las narrativas sociales, incluso sobre las armas nucleares.

Tomemos como ejemplo “El día después”, la película para televisión de 1983 vista por 100 millones de estadounidenses que describía las consecuencias de un ataque nuclear ficticio en Kansas y Missouri y ayudó a los estadounidenses a repensar su apoyo a una carrera armamentista con la Unión Soviética. También ayudó a cambiar la opinión de Ronald Reagan sobre si se podía ganar una guerra nuclear y ayudó a hacer posibles tratados de control de armas durante las décadas siguientes. Gracias a esos tratados, incluido el nuevo tratado START entre Estados Unidos y Rusia, el mundo ahora tiene “sólo” 12.000 armas nucleares en lugar de 70.000.

Para muchos que crecieron después de la Guerra Fría y sin el miedo constante a una guerra nuclear, estas amenazas pueden parecer distantes y poco realistas. Por ejemplo, al salir de “Una casa de dinamita”, mi colega de la Generación Z escuchó a su compañero decir: “Eso nunca sucedería”.

Equivocado. Como alguien que tuvo un asiento de primera fila ante la realidad de las armas nucleares, permítanme subrayar: vivimos en un sistema nuclear que no fue construido para un mundo desordenado y complicado; es un sistema que depende del desempeño perfecto de humanos y máquinas racionales todos los días. Lo que se muestra en la película podría suceder, y sucederá (o algo peor) si seguimos en el camino actual.

Entonces, ¿cómo podemos salirnos de ese camino?

Un primer paso sólido sería que el presidente Trump aceptara una oferta reciente del presidente ruso Vladimir Putin de adherirse durante un año adicional a los límites numéricos del Nuevo START, lo que el propio Trump dijo que “parece una buena idea”. Luego, debería aprovechar el tiempo para iniciar negociaciones sobre un acuerdo de seguimiento que podría reducir el tamaño y abordar la composición del arsenal nuclear. Los apretones de manos son un primer paso, pero sólo un nuevo acuerdo puede verificar el cumplimiento y restablecer los canales regulares de comunicación que son fundamentales para evitar un error de cálculo que ponga fin a la civilización.

Y hay más. Por ejemplo, los estados con armas nucleares deberían seguir el ejemplo de Estados Unidos y dar una nueva mirada a la seguridad de sus propios arsenales y sistemas de comando y control, especialmente en esta era de tecnologías que emergen rápidamente, como la inteligencia artificial y las amenazas cibernéticas. Nadie quiere que un error garrafal conduzca a una catástrofe nuclear en el largo camino hacia un mundo más seguro, sin armas nucleares.

Bigelow ha dicho que espera que la película inicie una conversación que pueda conducir a menos armas nucleares. Para el futuro de la humanidad, esperemos que la película despierte a la gente sobre la pesadilla nuclear que se encona en nuestra casa de dinamita y haga que los líderes regresen a la mesa de negociaciones.