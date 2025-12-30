Jacarta – El desastre le sucedió al actor principal. Todos los boones. La casa que había ocupado durante décadas se derrumbó repentinamente debido a las fuertes lluvias que continuaron azotando Yakarta el domingo 28 de diciembre de 2025. El antiguo edificio ya no pudo resistir las condiciones climáticas extremas, hasta que finalmente se derrumbó en varias partes importantes.

Se produjeron daños en casi todas las zonas principales de la casa. La parte delantera o terraza quedó destruida, seguida de la sala de estar, cuatro dormitorios y la cocina, que también resultaron afectados. El estado del tejado no se salvó de graves daños debido al derrumbe de la estructura del edificio desde arriba. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Sin embargo, este evento no se trató solo de perder un lugar donde vivir. Para Diding Boneng, la casa tiene un profundo valor histórico. Esta residencia es un legado familiar que existe desde antes de que él naciera. La casa pasó de herencia de su abuelo, luego a su padre, hasta que finalmente se convirtió en la residencia de Diding hasta el día de hoy.

«Esta es una casa de hace mucho tiempo. Esta casa fue construida antes de que yo naciera», dijo Diding Boneng, citando una transmisión de YouTube, el martes 30 de diciembre de 2025.



La casa de Diding Boneng se derrumbó.

El actor, cuyo nombre real es Zainal Abidin Zetta, estima que el edificio tiene casi un siglo. Dijo que la casa existía mucho antes de que sus padres construyeran su hogar.

«Si ahora tengo 75 (años), parece que esta casa existe desde hace 100 años. Porque ahora tengo 75», explicó.

Además, Diding explicó que la casa estaba allí desde que su padre aún era soltero. Esto fortaleció su creencia de que la casa fue verdaderamente testigo del viaje de varias generaciones de su familia.

«Entonces, desde que mi padre todavía era soltero, ha estado allí. Eso significa que han pasado más de 20 años antes de que yo naciera, ¿verdad? Es la casa de mi abuelo, mi abuelo pasó a mi padre, ahora soy yo», añadió.

En términos de tamaño, la casa que se derrumbó era relativamente grande para los estándares residenciales en Yakarta. El edificio mide aproximadamente 15×23 metros con forma alargada hacia la parte trasera. Desafortunadamente, el edificio es tan antiguo que el material de madera que lo sustenta ya no es resistente.