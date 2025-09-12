La casa de David Lynch a la venta por $ 15 millones

El complejo de Hollywood Hills de David Lynch ha llegado al mercado. ¿Su precio de venta? $ 15 millones.

Lynch, quien murió en enero, vivió en la finca de 2.5 acres durante más de 35 años, y creó «Mulholland Drive» y «Lost Highway», y muchas más de sus obras allí.

Según el agente de listado Marc Silver de la agencia Beverly Hills, la Casa Beverly Johnson fue diseñada en 1963 por Lloyd Wright, hijo de Frank Lloyd Wright. Reconocido por los lugares históricos LA como un excelente ejemplo de arquitectura residencial moderna/orgánica de mediados del siglo, la casa «encarna el drama del modernismo de las laderas con geometría audaz, paredes de vidrio y un flujo sin problemas entre el interior y el exterior».

Después de comprar la propiedad inicial, Lynch se expandió y adquirió las dos residencias vecinas en Seneralda Drive, incluido el sitio de Producciones Asimétricas, su compañía de producción.

Su casa presentaba una suite de edición privada y una sala de proyección. Lynch luego encargó a Eric Lloyd Wright en 1991 que diseñara la casa de la piscina y la piscina.

Más tarde, agregó una casa de huéspedes de dos pisos y otro espacio de vida único de una habitación terminada en su yeso gris suave y suave. Juntos, las tres residencias y estructuras auxiliares formaron el compuesto.

El director visionario que murió en enero estaba detrás del programa de televisión «Twin Peaks» y películas como «Blue Velvet». Meldó elementos de horror, cine negro, la whodunit y el surrealismo europeo clásico.