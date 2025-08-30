La casa de Ahmad Sahroni fue ocupada por las masas en Tanjung Priok

Yakarta, Viva – El ambiente del tiempo estalló en Tanjung Priok, North Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025. Casa propiedad de un miembro de la Comisión III RPD RI, así como un político del partido nasdem, Ahmad SahroniLas masas estaban ocupadas alrededor de las 15:00 Wib.

Cientos de personas que llegaron a una motocicleta inmediatamente llenaron el callejón estrecho a su residencia y sostuvieron una protesta frente a la casa.

Según lo informado por la cuenta de Instagram @jakut.info, las masas parecían acudir para ingresar a Jalan Swasembada Timur XXII, el pueblo de Kebon Bawang. Luego se detuvieron justo frente a la casa de Ahmad Sahroni y expresaron fuertes protestas.

En el video que circula, las masas forzaron la casa de Sahroni que luego dañaron el automóvil estacionado en el garaje y los muebles de la casa

La acción supuestamente fue desencadenada por la controvertida declaración de Sahroni que luego fue viral en las redes sociales. Mientras estaba en la Policía Regional de Sumatra del Norte el viernes 22 de agosto de 2025, Sahroni respondió con fuerza en el discurso de la disolución del Parlamento que el público resonó.

Incluso hizo una oración picante que desencadenó una polémica. «Registro, la persona que dijo que rompió el DPR era un tonto en el mundo», dijo Ahmad Sahroni.

Según Sahroni, se pueden hacer críticas al DPR. Sin embargo, consideró que el llamado para disolver el DPR había ido demasiado lejos e irracional. «¿Por qué? ¿Somos todos buenos? Estúpidos. Pero hay procedimientos para manejar cómo transmitir críticas que debemos evaluarnos», dijo.

El político de Nasdem enfatizó que la comunidad tenía espacio completo para expresar sus opiniones, incluidas criticar, quejarse, incluso reprender a los miembros del consejo. Pero recordó que hay límites éticos y formas que deben tomarse.

«¿Puede el DPR poder convencer al público para que se someta a un proceso gubernamental como ahora? No necesariamente. Entonces, no permita que las cosas disuelvan arbitrariamente al DPR, no, no, los que dicen que nunca se sientan en el DPR.

Sahroni también se dio cuenta de que el trabajo de los miembros del DPR no siempre era perfecto. Sin embargo, consideró que el papel de los representantes del pueblo siguió siendo crucial en el funcionamiento del gobierno. «No seas un poco por el DPR hablando de este problema blasfemado. Está bien ser blasfemado hasta que Mampxx también esté bien, todavía de pie el DPR, hasta cuando sea lo mismo», concluyó.