





La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el martes una vez más afirmó que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha terminado el conflicto militar entre India y Pakistán. «El presidente está utilizando el poder de la fuerza estadounidense para exigir ese respeto de nuestros aliados, nuestros amigos, nuestros adversarios en todo el mundo», dijo Leavitt en una conferencia de prensa.

Ella dijo que se vio no solo en el progreso con Rusia y Ucrania, sino también «en el cierre de siete conflictos mundiales en todo el mundo».

En una respuesta a otra pregunta, Leavitt dijo que Trump usó el comercio `de una manera muy poderosa como apalancamiento ‘para traer el Conflicto de India-Pakistán hasta un fin. Desde el 10 de mayo, cuando Trump anunció en las redes sociales que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego « completo e inmediato ‘después de una’ noche larga ‘de conversaciones mediadas por Washington, ha repitido su reclamo más de 40 veces que’ ayudó a resolver las tensiones entre India y Pakistán.

India ha mantenido constantemente que la comprensión del cese de las hostilidades con Pakistán se alcanzó después de conversaciones directas entre los directores generales de operaciones militares (DGMO) de los dos militares. El primer ministro Narendra Modi dijo en el Parlamento que ningún líder de ningún país le pidió a India que detuviera la Operación Sindoor.

Mientras tanto, respondiendo a una pregunta más, Leavitt dijo que Trump ha impuesto sanciones a la India a poner fin a Guerra de Rusia-Ucrania. `El presidente ha puesto en tremenda presión pública para cerrar esta guerra. Él ha tomado medidas al ver sanciones a la India y otras acciones también. Se ha dejado muy claro que quiere ver esta guerra «, agregó.

Anteriormente en una entrevista a CNBC, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, también acusó a India de ‘Gepecores’ al revender el petróleo ruso. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles por un total del 50 por ciento en la India, incluido el 25 por ciento para Nueva Delhi`s Compras de petróleo ruso que entrarán en vigencia a partir del 27 de agosto.

India ha llamado a los aranceles ‘injustificados e irrazonables’. India dijo que, como cualquier economía importante, tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y seguridad económica.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente