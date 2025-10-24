La Casa Blanca luchará contra las demandas por el aumento de las tarifas de las visas H1B y cita fraude en el sistema







La administración Trump se está preparando para defender su nueva política de visas H-1B en los tribunales, en medio de múltiples demandas que cuestionan la tarifa de $100,000 impuesta a los nuevos solicitantes de visas.

Secretaria de prensa de la Casa Blanca Carolina Leavitt El jueves (hora local) afirmó que el sistema H-1B ha sido explotado, lo que ha hecho bajar los salarios estadounidenses. Afirmó que la política tiene como objetivo priorizar a los trabajadores estadounidenses y frenar el fraude en el sistema H-1B.

«La administración luchará contra estas demandas en los tribunales. La principal prioridad del presidente siempre ha sido poner a los trabajadores estadounidenses en primer lugar y fortalecer nuestro sistema de visas. Durante demasiado tiempo, la Sistema de visas H-1B ha sido plagado de fraudes, y eso ha hecho bajar los salarios estadounidenses. De modo que el presidente quiere perfeccionar este sistema, lo cual es parte de la razón por la que implementó estas nuevas políticas. Estas acciones son legales, son necesarias y continuaremos librando esta batalla en los tribunales», dijo Leavitt a los periodistas en la rueda de prensa de la Casa Blanca.

Los comentarios de Leavitt se producen en medio de la presentación de una impugnación legal por parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos a la tarifa de 100.000 dólares impuesta por la administración sobre las peticiones de visa H-1B. Mientras tanto, sindicatos, empleadores y grupos religiosos han presentado demandas en tribunales federales de California y Washington, DC, argumentando que la tarifa es ilegal y perjudica a las industrias estadounidenses.

El litigio de la Cámara argumenta que la nueva tarifa es ilegal porque anula las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que rigen el programa H-1B, incluido el requisito de que las tarifas se basen en los costos incurridos por el gobierno en el procesamiento de visas, según una declaración oficial del CoC.

«La nueva tarifa de visa de $100,000 hará que sea prohibitivo para los empleadores estadounidenses, especialmente las nuevas empresas y las pequeñas y medianas empresas, utilizar el programa H-1B, que el Congreso creó expresamente para garantizar que las empresas estadounidenses de todos los tamaños puedan acceder al talento global que necesitan para hacer crecer sus operaciones aquí en los EE.UU.», dijo Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas de la Cámara de los EE.UU.

«Presidente Triunfo se ha embarcado en una ambiciosa agenda para garantizar reformas tributarias permanentes que favorezcan el crecimiento, liberar la energía estadounidense y deshacer la sobrerregulación que ha sofocado el crecimiento. La Cámara y nuestros miembros han respaldado activamente estas propuestas para atraer más inversiones en Estados Unidos. Para apoyar este crecimiento, nuestra economía necesitará más trabajadores, no menos», añadió en su declaración.

En particular, una coalición de sindicatos, educadores, grupos religiosos y otras organizaciones también presentó la primera demanda importante contra las tarifas de visa impuestas, calificándola de «arbitraria y caprichosa».

La visa H1B permite a las empresas contratar trabajadores extranjeros calificados. El aumento de tarifas afectará al sector de TI, particularmente Profesionales de TI indiosque constituyen el grupo más grande que obtiene visas H1B.

La nueva tarifa anual de 100.000 dólares representa un aumento significativo con respecto a los costos actuales de procesamiento de visas H-1B, que normalmente ascienden a unos pocos miles de dólares. Las empresas pagarán esta tarifa además de los cargos de investigación existentes, y la administración aún determinará si cobrará el monto total por adelantado o anualmente.

