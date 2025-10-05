La Casa Blanca golpea ‘SNL’ después de que el frío se dirige a Trump y Brendan Carr

Un representante de la Casa Blanca ha respondido al primer frío abierto de «Saturday Night Live«Temporada 51, a la que se dirigió Donald Trump y silla de la FCC Brendan Carr por su reciente represión en la televisión nocturna.

«Reaccionar a esto requeriría que pierda mi tiempo viéndolo», la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson escribió a Entertainment Weekly por correo electrónico. «Y al igual que los millones de estadounidenses que se han sintonizado con ‘SNL’, tengo cosas más entretenidas que hacer, como ver pintura seca».

El primer Abierto de Cold de la temporada 51 Vio a Trump de James Austin Johnson interrumpiendo la impresión de Pete Hegseth de Colin Jost para asegurarse de que «SNL» no «haga nada para significar sobre mí».

Trump de Johnson se apresuró a hablar rápidamente en el prolífico show de bocetos nocturnos. Haciendo referencia a este verano Eliminar retrabajoÉl dijo: «‘Snl’ 51 en un comienzo difícil: 17 nuevos miembros del elenco y obtuvieron al tipo de ‘actualización’ que estaba abierta».

Luego advirtió que si «SNL» se saliera de control, tendrían que enfrentar la ira de «mi perro de ataque en la FCC, Brandon Carr». Mikey Day cuando Carr bailó en el cuadro con la melodía de «Somebody’s A Sking Me» de Rockwell y corrigió a Johnson’s Trump sobre la pronunciación de su nombre.

«En realidad es Brendan, señor», dijo el falso Carr. Trump de Johnson respondió: «Es una locura que crees que me importa. ¡Adiós!»

Terminando con una advertencia, Trump dijo: «Recuerda: papá está mirando».

Johnson ha sido el imitador de Trump en «Saturday Night Live» desde que se unió al elenco en 2021.

Echa un vistazo a todo el frío abierto a continuación.