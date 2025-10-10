Washington, VIVA – Directora de Comunicaciones Casa BlancaSteven Cheung acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer «la política a la paz», después de que el panel no votara por el presidente Donald Triunfo para premios Premio Nobel de la Paz 2025.

«Tiene un espíritu humanitario y nunca habrá alguien como él que pueda mover montañas con el poder de su voluntad», escribió Cheung en un comunicado en la plataforma social X, refiriéndose a Trump, según informó la colinaViernes 10 de octubre de 2025.

«El Comité Nobel demostró que prioriza la política sobre la paz», añadió.

Trump y algunos de sus aliados han hecho campaña durante semanas para que el presidente gane el prestigioso premio, citando sus esfuerzos por resolver al menos siete conflictos desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

También recibió el apoyo de varios otros países, incluidos Israel, Camboya y Pakistán. De hecho, los líderes de Rusia y Ucrania, que actualmente están en guerra, también dieron su apoyo a que Trump ganara el Nobel, por sus esfuerzos por reconciliar a los dos países.

La representante Anna Paulina Luna (republicana por Florida) nominó formalmente al presidente Trump el jueves para el premio por sus esfuerzos para negociar un acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron el mes pasado un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra de dos años en Gaza. Ambas partes expresaron su apoyo a las etapas iniciales del acuerdo.

El Comité Nobel ha anunciado que María Corina Machado de Venezuela es el destinatario del premio.

En un comunicado, el comité dijo que «trabaja incansablemente en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y en su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

A pesar de no ser elegido, Cheung dijo que Trump «continuaría haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas».

El jueves, Trump hizo caso omiso de las preguntas sobre sus posibilidades de recibir el premio, aunque dijo a finales del mes pasado que sería un «insulto» si no ganara.

«Tienen que hacer lo que hacen», dijo sobre el comité. «Lo que sea que hagan no importa. Lo sé, no lo hice por eso (el Premio de la Paz). Lo hice porque salvé vidas».