La Casa Blanca está a la espera del cronograma

VIVA – Especulaciones sobre su regreso Conor McGregor hacia el octágono central con más fuerza. Ex campeón de dos divisiones del Ultimate Fighting Championship (UFC) admitió haber recibido una oferta de pelea, pocos días después de que el CEO de UFC Dana Blanco Planes confirmados para el evento histórico en la Casa Blanca en el verano de 2026.





Desafiando la trilogía de McGregor en la Casa Blanca, Nate Diaz está listo para revolucionar UFC nuevamente



A través de una carga en sus redes sociales oficiales que fue monitoreada en Yakarta el miércoles, McGregor dijo que su proceso de regreso ahora estaba esperando un contrato oficial.

«Me ofrecieron un oponente y una fecha de pelea, y acepté. Ahora sólo estoy esperando un contrato», escribió McGregor.





El luchador irlandés no reveló la identidad de su oponente. Sin embargo, el nombre de Michael Chandler ha vuelto a surgir como el candidato más fuerte. El duelo McGregor vs Chandler en realidad se planeó hace dos años, pero no sucedió porque McGregor estaba lesionado.

Además de Chandler, también circulan otros nombres como posibles oponentes, desde Jorge Masvidal, Colby Covington, hasta su antiguo rival. Nate Díaz.





El propio McGregor no ha vuelto a pelear desde que se rompió la pierna en el primer asalto de su pelea de trilogía contra Dustin Poirier en 2021. Esta lesión hizo que una de las mayores estrellas de UFC se ausentara de la competencia durante mucho tiempo.

Por otro lado, Dana White reveló el fin de semana pasado que su partido había completado el diseño de la tarjeta de pelea para un evento sin precedentes, a saber, la noche de pelea de UFC que se celebrará en los terrenos de la residencia del presidente Donald Trump el 14 de junio de 2026.

“Ya tenemos dos opciones diferentes presentadas y el proceso de emparejamiento real ha comenzado. Casa Blanca «Lo reunimos la semana pasada», dijo White.

Sin embargo, después de que su declaración provocara especulaciones generalizadas sobre la certeza de la cartelera de la Casa Blanca, Dana White intentó frenar las expectativas del público. Enfatizó que aunque se había elaborado el plan de combate y el proceso de emparejamiento estaba en marcha, nada era realmente definitivo porque las negociaciones contractuales con los luchadores aún estaban en curso.

«No estoy diciendo que todo sea definitivo. Estoy diciendo que las cartas ya están construidas. Ahora ya no hablo de las cartas de la Casa Blanca», dijo.

Curiosamente, a principios de 2025 White cerró la oportunidad de un duelo McGregor vs Chandler.