La Casa Blanca dice que Estados Unidos tiene «máxima influencia» mientras Venezuela libera petróleo sancionado







La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el miércoles (hora local) que Washington está trabajando estrechamente con las autoridades provisionales en Venezuelaquienes acordaron liberar millones de barriles de crudo sancionado a Estados Unidos, subrayando la influencia de Washington sobre los suministros de petróleo de la nación sudamericana luego del «ataque a gran escala» de Estados Unidos en Caracas.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Leavitt dijo que la Administración Trump mantiene «estrecha correspondencia» con los líderes interinos de Venezuela y destacó que sus decisiones siguen estando determinadas por el compromiso y la influencia estadounidenses.

«La Administración Trump mantiene una estrecha correspondencia con las autoridades interinas de Venezuela. Obviamente tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas de Venezuela en este momento… Sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos», dijo Leavitt.

Esto se produce días después de que Estados Unidos lanzara un «ataque a gran escala» en la capital venezolana de Caracas y también capturó el sábado a su expresidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Maduro y Flores fueron sacados del país en avión en una operación conjunta en la que participaron agencias de inteligencia y fuerzas del orden estadounidenses. Fueron acusados ​​de presuntas «conspiraciones de narcotráfico y narcoterrorismo» en el Distrito Sur de Nueva York, y actualmente enfrentan juicio.

Tras su captura, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela durante el gobierno de Maduro, asumió oficialmente el papel de presidenta interina del país, según CNN.

Al confirmar el acuerdo petrolero, Leavitt dijo que el petróleo crudo en cuestión estaba previamente estancado en almacenamiento debido a una cuarentena efectiva encabezada por Estados Unidos y ahora las autoridades provisionales han acordado liberar ese petróleo para su envío al Reino Unido. Estados Unidosy se espera que llegue a costas americanas «muy pronto».

Leavitt describió el acuerdo como un acuerdo negociado por el presidente estadounidense Donald Trump y su equipo con el gobierno interino de Venezuela, y agregó que pretende beneficiar tanto al pueblo estadounidense como al venezolano.

«Este era el petróleo sancionado que básicamente estaba en barriles, en barcos debido a la cuarentena efectiva… y las autoridades interinas han acordado liberar ese petróleo a Estados Unidos, por lo que llegará aquí a casa muy pronto», dijo Leavitt.

«Este fue un acuerdo. Fue un acuerdo hecho por el presidente y su equipo con las autoridades interinas venezolanas. Esto beneficiará tanto al pueblo estadounidense como al pueblo venezolano», añadió.

Hoy temprano, Estados Unidos anunció una importante iniciativa energética con Venezuela luego de sus operaciones militares la semana pasada, revocando sanciones selectas para comercializar el petróleo crudo venezolano a nivel mundial y al mismo tiempo estabilizar el sector energético de la nación sudamericana.

En una hoja informativa publicada por el Departamento de Energía de EE. UU.La administración destacó que todos los ingresos de la venta de crudo y productos petroleros venezolanos se depositarán inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos mundialmente reconocidos, garantizando la transparencia y la distribución adecuada en beneficio de los ciudadanos estadounidenses y venezolanos.

Se espera que el acuerdo comience con la venta de aproximadamente 30 a 50 millones de barriles de petróleo, y que las ventas adicionales continúen indefinidamente.

Según la hoja informativa, Estados Unidos también suministrará diluyente (crudo ligero) a Venezuela para mejorar su crudo muy pesado y facilitar el transporte y las ventas.

«El único petróleo transportado dentro y fuera de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados consistentes con las leyes y la seguridad nacional de Estados Unidos. Estados Unidos está revocando selectivamente las sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petrolíferos venezolanos a los mercados globales», afirma la hoja informativa.

El acuerdo energético sigue a la detención del líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y es parte de la estrategia más amplia de la administración Trump para restaurar la «prosperidad y la seguridad» en todo el hemisferio occidental.

El presidente estadounidense Donald Trump también ha declarado que las autoridades interinas en Venezuela entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos y señaló que si bien el petróleo se venderá a su precio de mercado, el dinero será controlado por Trump para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y Estados Unidos.

