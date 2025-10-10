La Casa Blanca critica al Comité del Nobel y dice que antepuso «la política a la paz»







La Casa Blanca criticó el viernes al Comité del Premio Nobel de la Paz, acusándolo de ignorar Presidente Donald Trump«s contribuciones a la paz global, un honor que ha estado buscando agresivamente a menudo a raíz de afirmaciones exageradas o no verificadas, incluidas sus afirmaciones de aliviar las tensiones entre India y Pakistán.

«El Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz», dijo el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una publicación en las redes sociales, horas después de que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado fuera declarada ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

Cheung dijo que Trump «continuará haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas. Tiene un corazón humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad».

Poco después de los comentarios de Cheung, Trump, en una publicación en las redes sociales, agradeció al presidente ruso Vladimir Putin por elogiar sus esfuerzos de paz, a pesar de no ganar un Nobel.

«Gracias a Presidente Putin!», escribió.

En respuesta a una pregunta, Putin dijo a los periodistas en Dushanbe, Tayikistán, que Trump está haciendo mucho para resolver crisis complejas que han durado años e incluso décadas.

Trump se ha adjudicado el mérito de haber negociado acuerdos de paz, en particular los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varias naciones árabes.

El presidente estadounidense ha afirmado en múltiples ocasiones que merecía el Premio Nobel de la Paz por resolver «ocho guerras», incluido el reciente conflicto militar entre India y Pakistán.

India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida contra la infraestructura terrorista en Pakistán y la Cachemira ocupada por Pakistán en represalia por el ataque de Pahalgam del 22 de abril que mató a 26 civiles.

India y Pakistán llegaron a un entendimiento el 10 de mayo para poner fin al conflicto después de cuatro días de intensos ataques transfronterizos con drones y misiles.

India ha sostenido constantemente que el acuerdo sobre el cese de hostilidades con Pakistán se alcanzó tras conversaciones directas entre los Directores Generales de Operaciones Militares (DGMO) de los dos ejércitos.

Trump ha repetido varias veces que en el segundo mandato de su administración hasta ahora ha puesto fin a varias guerras, incluso entre India y Pakistán, Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda. Israel e Irán, Egipto y Etiopía y Armenia y Azerbaiyán.

